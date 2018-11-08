"Імовірні мінуси": синоптик дала прогноз погоди на тиждень

Фото: Погоди (Віталій Носач, РБК-Україна)

Стало відомо, в яких областях очікуються дощі

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла про те, яка погода чекає українців в найближчі кілька днів. Про це вона написала у своєму блозі на сайті Оріnіоn.

Наталка Діденко повідомила, що наступного тижня трохи знизитися температура повітря, а в нічні години очікуються невеликі морози.

"На наступному тижні синоптична ситуація істотно не зміниться, тільки температура повітря знизиться на декілька градусів. Протягом дня похолодає в денні години до + 3 + 9 градусів, а вночі очікується 0-4 градуса морозу. Хто не хоче ще так мерзнути, можна на початку наступного тижня відвідати західну частину України. Там ще затримається тепла погода: вночі 1-5 градусів тепла, вдень 8-13 градусів тепла", - повідомила народний синоптик.

Скріншот фото (opinionua.com)

Вона попередила, що 12 і 14 листопада в декількох областях можливий невеликий дощ.

"Дощів поки не видно. У найближчій перспективі лише 12 і 14 листопада атмосферний фронт обумовить невеликі періодичні дощі на півночі і заході України", - написала Діденко.

У столиці в найближчі дні буде прохолодно, очікуються тумани.

"У Києві 8 і 9 листопада погода залишиться вологою і прохолодною. Опадів не очікується, можливі тумани і димки. Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах 9-11 градусів тепла", - зазначила синоптик і додала, що на вихідних очікується зниження температури повітря.

"Субота і неділя почнуть поступове похолодання. 10-11 листопада і в першій половині тижня вдень передбачається 3-8 градусів тепла. А от вночі вже стовпчики термометрів впадуть до нуля. В околицях ймовірні невеликі "мінуси". Дощ у столиці можливий 14 листопада. Тому поки в Україні - тумани і поступове похолодання", - попередила Діденко.

До речі, раніше ми повідомляли про те, що Наталка Діденко дала прогноз погоди на п'ятницю, 9 листопада.

А також розповідали про те, який прогноз погоди синоптики дають на листопад.

Відео: РБК-Україна