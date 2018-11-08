"Перші морози": синоптики дали прогноз погоди на 9 листопада

В Україні буде хмарно та туманно
Синоптики повідомили про те, що в п'ятницю, 9 листопада, в більшості областей України вночі температура опуститься нижче 0 градусів. Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.
У східних регіонах очікується пониження температури повітря до -2 -4 градусів. Вдень повітря прогріється до +8 +10 градусів, у Луганській та Донецькій областях. У Дніпрі +9 +11, у Харкові та Полтаві +7 +9 градусів.
На півдні країни також очікується зниження температури вночі до -1 градуса. Вдень повітря прогріється до +11 +14 градусів. Без опадів.
У Криму вдень від +11 до +13 градусів, вночі +2 +4 градуси. Хмарно, з проясненнями.
У північних областях сонячно. Вдень +9 +11 градусів. Вночі температура опуститься до -1 -3 градусів.
На заході без опадів, вдень можливі хмари і тумани. Температура повітря в Ужгороді до +16 градусів, у Львові, Чернівцях, Івано-Франківську +11 +13 градусів. У Луцьку, рівному та Тернополі +10 +12 градусів.
В центральній частині України сонячно, місцями хмарно і туманно. Вдень +9 +12 градусів, вночі від 0 до -3 градусів.
У столиці 9 листопада хмарно з проясненнями, тумани. Опади не прогнозуються. Вночі температура опуститься до -2 градусів, удень повітря прогріється до +9 +11 градусів.
Карта погоди (meteo.gov.ua)
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що народний синоптик дала прогноз погоди на найближчий тиждень.
А також ми писали про те, що Наталка Діденко розповіла українцям про погоду у п'ятницю, 9 листопада.
Відео: РБК-Україна