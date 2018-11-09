"Комфорт пропаде": синоптик дала прогоз погоди на наступний тиждень

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Наталка Діденко повідомила про різкі зміни погодних умов

Народний синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook опублікувала пост, в якому розповіла, що вже з наступного тижня в нашій країні очікується суттєве похолодання.

"На наступному тижні в Україні ось цей справжній синоптичний комфорт явно пропаде. Вже з неділі з переходом в понеділок вітер посилиться до штормових значень. Він буде видувати залишки тепла і знижувати температуру повітря протягами навіть в квартирах", - написала в мережі Діденко.

За прогнозами синоптика, у вівторок-середу на сході України вночі буде до 5-8 градусів морозу. Плюсова температура в деяких областях у середу, 14 листопада, також очікується дощ і мокрий сніг.

Наталка радить "нагулятися" в останні дні теплого листопада.

Скріншот: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на 9 листопада.

А також ми писали про те, що Наталка Діденко розповіла українцям про погоду у п'ятницю, 9 листопада.

Відео: РБК-Україна