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"Комфорт пропаде": синоптик дала прогоз погоди на наступний тиждень

STYLERЖиття    09.11.2018 - 07:07
Фото: (Колаж/РБК-Україна)
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Наталка Діденко повідомила про різкі зміни погодних умов

Народний синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook опублікувала пост, в якому розповіла, що вже з наступного тижня в нашій країні очікується суттєве похолодання.

"На наступному тижні в Україні ось цей справжній синоптичний комфорт явно пропаде. Вже з неділі з переходом в понеділок вітер посилиться до штормових значень. Він буде видувати залишки тепла і знижувати температуру повітря протягами навіть в квартирах", - написала в мережі Діденко.

За прогнозами синоптика, у вівторок-середу на сході України вночі буде до 5-8 градусів морозу. Плюсова температура в деяких областях у середу, 14 листопада, також очікується дощ і мокрий сніг.

Наталка радить "нагулятися" в останні дні теплого листопада.

&quot;Комфорт пропаде&quot;: синоптик дала прогоз погоди на наступний тиждень&quot;Комфорт пропаде&quot;: синоптик дала прогоз погоди на наступний тиждень

Скріншот: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на 9 листопада.

А також ми писали про те, що Наталка Діденко розповіла українцям про погоду у п'ятницю, 9 листопада.

Відео: РБК-Україна

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