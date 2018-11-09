Мороз и солнце: синоптики предупредили о похолодании 10 ноября

Фото: Погода (Виталий Носач, РБК-Украина)

Синоптики рассказали, в каких областях существенно опустится температура воздуха

В субботу, 10 ноября по всей территории Украины ожидается понижение температуры воздуха. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, на востоке Украины будет солнечно и без осадков. Днем воздух прогреется до +3 +6 градусов. Ночью ожидается от -2 до +1 градуса.

В южных областях без осадков, ясно. В Одессе днем +10 +12 градусов. В Николаеве и Херсоне от +8 до +10 градусов. Ночью в регионе от 0 до +4 градусов.

В Крыму солнечно, без осадков. Днем +11 +13 градусов. Ночью от +2 до +4 градусов.

В северных областях также похолодает. Днем ожидается солнечная погода, от +4 до +6 градусов. Ночью температура воздуха опустится до 0 -2 градусов.

На западе страны будет теплее. Днем ожидается солнце, без осадков. В Ужгороде воздух прогреется до +11 +13 градусов. В Черновцах, Ивано-Франковске и Львове от +9 до +11 градусов. В остальных областях региона от +8 до +10 градусов. Ночью от +3 до -2 градусов.

В центральной части Украины солнечно, осадки не прогнозируются. Днем +7 +9 градусов, ночью от -3 до +1 градуса.

В Киеве 10 ноября ожидается солнечная погода, без осадков. Возможен туман. Днем воздух прогреется до +7 +9 градусов. Ночью от -1 до +1 градуса.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Кстати, ранее мы писали о том, что украинцам рассказали, какая погода будет на выходных.

А также рассказывали о том, что народный синоптик дала прогноз погоды на ближайшую неделю и предупредила о существенном похолодании.

Видео: РБК-Украина