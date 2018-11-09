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Мороз і сонце: синоптики попередили про похолодання 10 листопада

STYLERЖиття    09.11.2018 - 20:35
Фото: Погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Фото: Погода (Віталій Носач, РБК-Україна)

Синоптики розповіли, в яких областях суттєво знизиться температура повітря

У суботу, 10 листопада по всій території України очікується зниження температури повітря. Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

За даними синоптиків, на сході України буде сонячно і без опадів. Вдень повітря прогріється до +3 +6 градусів. Вночі очікується від -2 до +1 градуса.

У південних областях без опадів, ясно. В Одесі удень +10 +12 градусів. В Миколаєві і Херсоні від +8 до +10 градусів. Вночі від 0 до +4 градусів.

У Криму сонячно, без опадів. Вдень +11 +13 градусів. Вночі від +2 до +4 градусів.

У північних областях також похолодає. Вдень очікується сонячна погода, від +4 до +6 градусів. Вночі температура повітря опуститься до 0 -2 градусів.

На заході країни буде тепліше. Вдень очікується сонце, без опадів. В Ужгороді повітря прогріється до +11 +13 градусів. У Чернівцях, Івано-Франківську та Львові від +9 до +11 градусів. В інших областях регіону від +8 до +10 градусів. Вночі від +3 до -2 градусів.

В центральній частині України сонячно, опади не прогнозуються. Вдень +7 +9 градусів, вночі від -3 до +1 градуса.

У Києві 10 листопада очікується сонячна погода, без опадів. Можливий туман. Вдень повітря прогріється до +7 +9 градусів. Вночі від -1 до +1 градуса.

Мороз і сонце: синоптики попередили про похолодання 10 листопада

Карта погоди (meteo.gov.ua)

До речі, раніше ми писали про те, що українцям розповіли, яка погода буде на вихідних.

А також розповідали про те, що народний синоптик дала прогноз погоди на найближчий тиждень і попередила про істотне похолодання.

Відео: РБК-Україна

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