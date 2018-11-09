Украинцам рассказали, какая погода будет на выходных

В Киеве 10-11 ноября осадков не будет, ожидается сильный ветер
В Украине на выходных, 10 и 11 ноября, осадков не ожидается, будут туманы. Температура воздуха продолжит снижаться, рассказала народный синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook.
В ночное время столбик термометра будет показывать от +3 до -4 градусов.
Скрин: facebook.com/tala.didenko
Днем в субботу, 10 ноября, темпаратура воздуха от +6 до +12 градусов, на Западе и Юге от +8 до +14 градусов, на северо-востоке от +3 до +7 градусов.
В воскресенье, 11 ноября, воздух охладится - от +3 до +7 градусов, на Западе и Юге ожидается температура от +7 до +13 градусов.
Также в воскресенье ожидается усиление ветра.
Фото: Погоды (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве 10-11 ноября осадков не будет, ожидается сильный ветер.
Ночью температура воздуха в столице - от 0 до -3 градусов, днем в субботу около +9 градусов, а в воскресенье похолодает до +7 градусов.
"Поэтому лучше нагуляться в лесу и наработаться на даче в субботу. А в воскресенье что-то хорошее посмотреть или почитать в доме", - отметила синоптик
Скрин: facebook.com/tala.didenko
Ранее украинцев из-за глобального изменения климата предупредили о климатических аномалиях и "пропаже" зимы.
Напомним, ранее синоптики рассказали украинцам, когда в ноябре ударят морозы.
Как сообщалось, ранее синоптики рассказали украинцам о том, какие изменения погодных условий ожидаются в скором будущем.
Видео: РБК-Украина