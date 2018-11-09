Украинцам рассказали, какая погода будет на выходных

Фото: Погода (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Киеве 10-11 ноября осадков не будет, ожидается сильный ветер

В Украине на выходных, 10 и 11 ноября, осадков не ожидается, будут туманы. Температура воздуха продолжит снижаться, рассказала народный синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

В ночное время столбик термометра будет показывать от +3 до -4 градусов.

Скрин: facebook.com/tala.didenko

Днем в субботу, 10 ноября, темпаратура воздуха от +6 до +12 градусов, на Западе и Юге от +8 до +14 градусов, на северо-востоке от +3 до +7 градусов.

В воскресенье, 11 ноября, воздух охладится - от +3 до +7 градусов, на Западе и Юге ожидается температура от +7 до +13 градусов.

Также в воскресенье ожидается усиление ветра.

Фото: Погоды (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Киеве 10-11 ноября осадков не будет, ожидается сильный ветер.

Ночью температура воздуха в столице - от 0 до -3 градусов, днем в субботу около +9 градусов, а в воскресенье похолодает до +7 градусов.

"Поэтому лучше нагуляться в лесу и наработаться на даче в субботу. А в воскресенье что-то хорошее посмотреть или почитать в доме", - отметила синоптик



Скрин: facebook.com/tala.didenko

Ранее украинцев из-за глобального изменения климата предупредили о климатических аномалиях и "пропаже" зимы.

Напомним, ранее синоптики рассказали украинцам, когда в ноябре ударят морозы.

Как сообщалось, ранее синоптики рассказали украинцам о том, какие изменения погодных условий ожидаются в скором будущем.

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Видео: РБК-Украина