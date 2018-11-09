Українцям розповіли, яка погода буде на вихідних

Фото: Погода (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Києві 10-11 листопада опадів не буде, очікується сильний вітер

В Україні на вихідних, 10 і 11 листопада, опадів не очікується, будуть тумани. Температура повітря продовжить знижуватися, розповіла народний синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

У нічний час стовпчик термометра показуватиме від +3 до -4 градусів.

Скрін: facebook.com/tala.didenko

Вдень у суботу, 10 листопада, темпаратура повітря від +6 до +12 градусів, на Заході та Півдні - від +8 до +14 градусів, на північному сході від +3 до +7 градусів.

У неділю, 11 листопада, повітря охолоне - від +3 до +7 градусів, на Заході та Півдні очікується температура від +7 до +13 градусів.

Також у неділю очікується посилення вітру.

Фото: Погоди (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Києві 10-11 листопада опадів не буде, очікується сильний вітер.

Вночі температура повітря в столиці - від 0 до -3 градусів, вдень в суботу близько +9 градусів, а в неділю похолодає до +7 градусів.

"Тому найкраще нагулятися у лісі та наробитися на дачі в суботу. А в неділю щось хороше подивитися чи почитати в хаті", - зазначила синоптик



Скрін: facebook.com/tala.didenko

Раніше українців через глобальну зміну клімату попередили про кліматичні аномалії і "зникнення" зими.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли українцям, коли в листопаді вдарять морози.

Як повідомлялося, раніше синоптики розповіли українцям про те, які зміни погодних умов очікують у найближчому майбутньому.

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Відео: РБК-Україна