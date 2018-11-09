Українцям розповіли, яка погода буде на вихідних

У Києві 10-11 листопада опадів не буде, очікується сильний вітер
В Україні на вихідних, 10 і 11 листопада, опадів не очікується, будуть тумани. Температура повітря продовжить знижуватися, розповіла народний синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
У нічний час стовпчик термометра показуватиме від +3 до -4 градусів.
Скрін: facebook.com/tala.didenko
Вдень у суботу, 10 листопада, темпаратура повітря від +6 до +12 градусів, на Заході та Півдні - від +8 до +14 градусів, на північному сході від +3 до +7 градусів.
У неділю, 11 листопада, повітря охолоне - від +3 до +7 градусів, на Заході та Півдні очікується температура від +7 до +13 градусів.
Також у неділю очікується посилення вітру.
Фото: Погоди (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві 10-11 листопада опадів не буде, очікується сильний вітер.
Вночі температура повітря в столиці - від 0 до -3 градусів, вдень в суботу близько +9 градусів, а в неділю похолодає до +7 градусів.
"Тому найкраще нагулятися у лісі та наробитися на дачі в суботу. А в неділю щось хороше подивитися чи почитати в хаті", - зазначила синоптик
Скрін: facebook.com/tala.didenko
Раніше українців через глобальну зміну клімату попередили про кліматичні аномалії і "зникнення" зими.
Нагадаємо, раніше синоптики розповіли українцям, коли в листопаді вдарять морози.
Як повідомлялося, раніше синоптики розповіли українцям про те, які зміни погодних умов очікують у найближчому майбутньому.
Відео: РБК-Україна