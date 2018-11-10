Синоптик розповів, коли в Україну прийде зима

Фото: Зима (Kena Betancur/Getty Images)

Сувора зима почнеться в Україні з 15 січня

Народний синоптик Леонід Горбань розповів, коли в Україну прийде справжня сніжна зима. За його словами, це відбудеться після Нового року, з 15 січня, повідомляє "Обозреватель".

У листопаді та грудні не варто чекати сильних морозів, температура повітря буде коливатися від 0 до +2 - +3 градусів. Перед Новим роком ймовірний сніг, а температура повітря до -3 градусів.

"До кінця листопада вночі температура буде триматися від -1 до -3 градусів. З 23 по 25 листопада вночі може бути від -5 до -9 градусів. У грудні температура встановиться на рівні 0-1 градус вночі, 2-3 градуси вдень . Пройде сніг починаючи з 11 по 14 січня. Невеликий сніг слід очікувати 29-30 грудня і 2 січня", - розповів народний синоптик.

Справжній мороз "вдарить" в Україні з 23 січня, лютий буде по-зимовому холодний з сильними заморозками.

"Зниження температури до -23 градусів варто чекати 23-26 січня. З 3 по 12 лютого температура коливатиметься від -20 до -25, а вночі може дотягувати -30 градусів. Сніг буде 2, 4 і 9 лютого", - повідомив Горбань.

Як раніше повідомляв Styler, синоптики попередили про похолодання 10 листопада.

Також ми писали, що синоптик дала прогноз погоди на наступний тиждень.