"Ноябрь обиделся": синоптик рассказала, где на выходных пройдет снег

Фото: Снег в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Синоптик предупредила об ухудшении погоды на следующей неделе

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала, какая погода ждет украинцев в конце этой недели и предупредила, что с понедельника погодные условия снова начнут ухудшаться. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Наталка Диденко рассказала, что на выходных погода стабилизируется и в большинстве регионов Украины будет сухо.

"Ноябрь незначительно обиделся, что его постоянно обзывают плохим, мрачным, депрессивным и всяким таким. Но природа время умнее людей и вместо того, чтобы дуть губы и отвечать злой взаимностью, ноябрь сделал выводы. Уже в выходные в Украине ситуация стабилизируется, антициклон с севера приведет сухую погоду в большинстве наших областей", - написала синоптик.

Она предупредила, что сложные погодные условия будут наблюдаться на юге и востоке страны, а в воскресенье погода начнет портиться на севере.

"Нюансы. Сегодня сложная погода - в южной части и на востоке, идут дожди, мокрый снег и сильный ветер. До завтра непогода ослабнет, но полностью осадки не прекратятся. И также задержится порывистый ветер. В воскресенье крайний север почувствует приближение атмосферного фронта. Может полетать снег в северных районах Житомирской, Черниговской, Киевской областях, а также на Волыни и в Ровенской области. Однако все же в выходные в большинстве областей Украины осадки маловероятны", - сообщила Диденко.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Температура воздуха в Украине будет колебаться от -5 до +5 градусов.

"Температура воздуха особо не изменится, ночью 0 -5 градусов, днем 0 + 5 градусов", - отметила Диденко.

В столице 17 ноября, по прогнозам Диденко, будет сухо, а 18 ноября возможен небольшой снег.

"В Киеве 17 ноября будет сухо, 18 ноября увеличится облачность, на севере Киевской области возможен небольшой снег, мокрый снег. Температура воздуха в столице ночью -2-5 градусов, днем 0 + 2 градуса", - рассказала синоптик.

Она предупредила, что в середине следующей недели в Украину придет циклон, который усложнит погодные условия.

"В течении 20, 21 и 22 ноября в результате перемещения циклона из районов Средиземноморья погода в Украине усложнится. Пройдут осадки, сначала мокрый снег и дождь, потом из-за потепления только дождь. Осадки и ветер могут быть сильными", - сообщила синоптик и дала рекомендации о том, как провести выходные дни.

"Такая возможная неблагоприятная погода ощущается нашим организмом часто заранее. Поэтому завтра-послезавтра, относительно в комфортные выходные, подышите свежим воздухом, хорошо отдохните, чтобы в середине недели, ища спазмалгон или что-то подобное, с платком на голове, было что приятное вспоминать. Потому что, говорят, что хорошие мысли способны даже физически лечить", - посоветовала Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, ранее мы писали о том, как правильно передвигаться и не упасть на улице во время гололеда.

А также рассказывали о том, что синоптик рассказала, где ожидается ухудшение погоды.

Видео: РБК-Украина