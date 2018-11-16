"Листопад образився": синоптик розповіла, де на вихідних пройде сніг

Фото: Сніг у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Синоптик попередила про погіршення погоди на наступному тижні

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла, яка погода чекає на українців в кінці цього тижня і попередила, що з понеділка погодні умови знову почнуть погіршуватися. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Наталка Діденко розповіла, що на вихідних погода стабілізується і в більшості регіонів України буде сухо.

"Листопад трохи образився, що його постійно обзивають поганим, похмурим, депресивним і всяким таким. Але природа часом розумніша за людей і замість того, щоб дути губи і відповідати злою взаємністю, листопад зробив висновки. Вже у вихідні в Україні ситуація стабілізується, антициклон з півночі приведе суху погоду в більшості наших областей", - написала синоптик.

Вона попередила, що складні погодні умови будуть спостерігатися на півдні і сході країни, а в неділю погода почне псуватися на півночі.

"Нюанси. Сьогодні складна погода в південній частині і на сході, йдуть дощі, мокрий сніг та сильний вітер. До завтра негода ослабне, але повністю опади не припиняться. І також затримається поривчастий вітер. У неділю крайня північ відчує наближення атмосферного фронту. Може політати сніг у північних районах Житомирської, Чернігівської, Київської областей, а також на Волині та у Рівненської області. Однак все ж у вихідні в більшості областей України опади малоймовірні", - повідомила Діденко.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Температура повітря в Україні коливатиметься від -5 до +5 градусів.

"Температура повітря особливо не зміниться, вночі 0 -5 градусів, вдень 0 + 5 градусів", - зазначила Діденко.

У столиці 17 листопада, за прогнозами Діденко, буде сухо, а 18 листопада можливий невеликий сніг.

"У Києві 17 листопада буде сухо, 18 листопада збільшиться хмарність, на півночі Київської області можливий невеликий сніг, мокрий сніг. Температура повітря в столиці вночі -2-5 градусів, вдень 0 + 2 градуси", - розповіла синоптик.

Вона попередила, що в середині наступного тижня в Україну прийде циклон, який ускладнить погодні умови.

"Впродовж 20, 21 і 22 листопада внаслідок переміщення циклону з районів Середземномор'я погода в Україні ускладниться. Пройдуть опади, спочатку мокрий сніг та дощ, потім через потепління тільки дощ. Опади і вітер можуть бути сильними", - повідомила синоптик і дала рекомендації про те, як провести вихідні дні.

"Така можлива несприятлива погода відчувається нашим організмом часто заздалегідь. Тому завтра-післязавтра, відносно комфортними вихідними, подихайте свіжим повітрям, добре відпочиньте, щоб в середині тижня, шукаючи спазмалгон або щось подібне, з хусткою на голові, було що згадувати приємне. Бо, кажуть, що гарні думки здатні навіть фізично лікувати", - порадила Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, раніше ми писали про те, як правильно пересуватися і не впасти на вулиці під час ожеледі.

А також розповідали про те, що синоптик розповіла, де очікується погіршення погоди.

Відео: РБК-Україна