Готовьтесь к заторам на дорогах: украинцам рассказали о погоде до конца недели

Иллюстративное изображение (фото: Kena Betancur/Getty Images)

В Киеве в ближайшее время прогнозируется облачная, влажная и умеренно холодная погода

В Украине продолжится похолодание, однако резких скачков и температурных "качелей" не предвидится. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщила народный синоптик Наталка Диденко в своем блоге на Opinion ua.

В пятницу, 16 ноября, в большинстве областей будет преобладать сухая погода, на юге пройдут небольшие дожди и мокрый снег, также в западной части вероятные незначительные осадки.

Минимальная температура воздуха составит от +4 градусов на западе до -4 градусов на востоке.

Днем ожидается 0-5 градусов тепла.

Синоптик отметила, что снег и гололед принес в Украину атмосферный фронт с запада Европы.

Карта погоды (фото: wxcharts.ua)

На выходных холодная погода удержится в большинстве областей Украины - ожидается от небольших "минусов" в незначительных "плюсов".

В субботу, 17 ноября, осадков не ожидается, только в Крыму пройдет дождь, а в Приазовье - дождь и мокрый снег.

В воскресенье, 18 ноября, атмосферный фронт принесет осложнение погоды в северные, западные области и в Винницкую.

Ожидается дождь вместе с мокрым снегом. Также прогнозируется налипание мокрого снега, местами - гололед.

Значительная часть центральных областей, восток и юг в выходные попадут в область сухой погоды. Температура воздуха в течение субботы-воскресенья существенно не изменится, ночью 0-5 градусов мороза, днем ​​0 + 5 градусов.

В понедельник, 19 ноября, в западных и северных областях сложная погода удержится, будет дождь и мокрый снег, а также ожидается гололедица.

На остальной территории Украины будет преобладать сухая облачная погода.

Иллюстративное фото (twitter.com symbolbild)

Во вторник, 20 ноября, будут осадки преимущественно в виде дождя в западной части - а в восточных, северных, центральных и южных регионах будут максимальная облачность и туманы.

Температура воздуха далеко от 0 не убежит, в ночные часы будет до -4 градусов, в течение дня предполагается от 0 до +5 градусов.

В Киеве в ближайшее время прогнозируется облачная, влажная и умеренно холодная погода.

Осадки в виде дождя и мокрого снега наиболее вероятны ночью 15 ноябрь и в воскресенье, 18 ноября. На дорогах столицы будет скользко.

Первая половина недели синоптического комфорта не принесет. 19 ноября пройдут дождь и мокрый снег, возможна гололедица и гололедица на дорогах. В дальнейшем существенных осадков не ожидается, однако будет облачно, повышенная влажность воздуха и ухудшение видимости.

Температура воздуха с 19 по 21 ноября в Киеве будет колебаться в нынешних пределах, ночью предполагается 0-3 градуса мороза, днем ​​около 0 градусов.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Ранее сообщалось, что синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю.

Также мы писали о том, что синоптики сообщили, когда в Украину придет зима.

Напомним, что ранее украинцев из-за глобального изменения климата предупредили о погодных аномалиях и "пропаже" зимы.

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Видео: РБК-Украина