Дело идет к зиме: синоптики рассказали о погоде на следующей неделе

Синоптики опубликовали прогнозы погодных условий на следующую неделю с понедельника по пятницу. В Украине ожидается преимущественно сухая, но холодная погода с незначительными потеплениями, стоит отметить, что сильного потепления не будет. Карты погоды были опубликованы на сайте Укргидрометцентра.

Иллюстративное фото (twitter.com symbolbild)

По мнению синоптиков, в понедельник, 12 ноября по всей стране установится погода без дождей с переменной облачностью. Днем и ночью в восточных и северных областях ожидаются заморозки. Температура в дневное время составит -1…-4 градуса, ночью может похолодать до 6 градусов ниже нуля. В центральных и южных регионах днем +2…+8 градусов Цельсия, ночью температура воздуха составит +1…-1 градус. В Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях днем столбики термометров покажут +3…+8, ночью: -1…+4 градуса. На остальной территории Запада Украины в понедельник будет теплее всего, там воздух прогреется до +7…+13 градусов.

Во вторник, 13 числа по всей Украине похолодает. Почти во всех областях температура воздуха днем будет колебаться в пределах -2…+4 градусов по шкале Цельсия. В западных областях будет по-прежнему теплее всего: +4…+9. Исключение составят Львовская и Закарпатская области, куда похолодание пока не доберется, там днем на термометрах можно будет увидеть +11…+13 градусов тепла. Ночью на территории всей страны прогнозируется холодная погода. В центральных, северных и южных регионах похолодает от -2 до -7 градусов, на Востоке будет еще холоднее: -6…-10 градусов ниже нуля. На территории западной Украины ночью ожидается плюсовая температура +2…+5 градусов. Этот день пройдет везде без осадков.

В среду в западных областях пообещали осадки – продут дожди, а в Черниговской, Киевской, Житомирской и Винницкой областях возможен еще и мокрый снег. В остальных частях страны осадков не ожидается, но будет облачно. Днем на Востоке, Севере, Юге и в центре Украины от 0 до +5 тепла, ночью: от-1 до -7. В западных областях в дневное время столбики термометров поднимутся до +6…+9 градусов выше нуля, в Закарпатской области по-прежнему +11…+13, ночью здесь повсеместно +1…+5.

15 ноября дождями накроет южные области и частично восточные в Донецкой области ожидается мокрый снег. Температура воздуха днем: +2…+9, Ночью: +4…-5.

Последний рабочий день, 16 ноября пройдет без дождей, везде ожидается солнечная погода с переменной облачностью. Днем на термометрах можно будет увидеть +2…+9 выше нуля, ночью воздух остынет до +4…-5.

Карты погоды (meteo.gov.ua)

Ранее синоптик дала прогноз погоды на следующую неделю.

До этого украинцам рассказали о погоде в ближайшее время.

Напомним, синоптики рассказали, когда ждать похолодания

Видео: РБК-Украина