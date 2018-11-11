Туман, морозы и снег: синоптик уточнила прогноз на воскресенье

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Синоптик также рассказала, какая погода ждет украинцев в понедельник

В воскресенье, 11 ноября обещаются туманы по всей Украине, плотная облачность, сильный ветер, выпадение снега и заморозки. Такой прогноз дала народный синоптик Наталья Диденко в своем блоге в Facebook.

Синоптик предупредила, что выпадение снега ожидается в Сумской, Полтавской и Черниговской областях.

"Чего только нет сегодня в Украине! Туманы. Плотная облачность. Снежок кое-где на Сумщине, Полтавщине, Черниговщине - сиреневый цвет на первой карте фактической погоды. Солнце в большинстве областей Западной Украины - фото со спутника на второй картинке. Сильный ветер на Левобережье. Везде холодно, много где — до "минусов", — пишет Диденко.

Она также спрогнозировала погоду на 12 ноября. Уровень тепла во всех регионах существенно снизится, а на востоке возможно выпадение снега.

"В понедельник в Украине ожидается ветреная холодная погода с температурой воздуха днем не выше +2+6 градусов. На северо-востоке и в восточных областях около нуля. На Западе +7+12 градусов. Немного может полетать небольшой снег на востоке, покапать дождем или туман на юго-западе. Однако в целом - без осадков", — пишет синоптик.

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

Диденко уточнила, что в Киеве ожидается мрачная погода.

"В Киеве погода будет мотивировать к написанию мрачных текстов, безнадежных стихов о несчастной любви, "зрадофильстве" и "всепропальстве". Потому как будет облачно, сыро, ветрено и холодно. Но не забывайте, что будет еще мрачнее, когда упадет листва совсем с деревьев", — пишет она.

Синоптик посоветовала всем отвлечься от плохой погоды приятными увлечениями.

"Поэтому отбиваемся от серого ноябрьского настроения трудом, сортировкой комодов, мелким ремонтом, яркими цветами шапок, горячим чаем хорошего качества, замечательным украинским кинематографом. Театр можно пока перенести на декабрь, потому что очень как-то тяжело. Кроме оперного. Лучше пока концерты, музеи. Можно вспомнить, как вязать носки пятью спицами, купить тыкву и поставить ее на рабочий стол, обустроить на диване гнездо из пледов и подушек, громко петь, когда никого нет рядом, читать деда Свирида или что-то из вечного, все время что-то придумывать печь в духовке, ну, и внимательно следить за прогнозами погоды. Ноябрь от этого не изменится, но отвлечься можно)", — подытожила Диденко.

Фото: (pixabay.com)

Скриншот поста аккаунта facebook.com/tala.didenko

Напомним, что в Киеве 11 ноября сохранится туман.

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Видео: РБК-Украина