"Не исключены заморозки": синоптики рассказали о погоде 11 ноября

Иллюстративное фото (unsplash.com/David Marcu)

В воскресенье по всей Украине ожидается сухая и холодная погода, но без осадков

В последний выходной,11 ноября, в Украине сохранится сухая и достаточно холодная погода, но без дождей и снега. Об этом сообщает сайт "meteoprog".

"Холоднее всего будет на севере и востоке страны, ночью столбики термометров опустятся до +2 градусов Цельсия. Не исключены заморозки на поверхности грунта", – написано в сообщении.

Иллюстративное фото (meteoprog.ua)

В воскресенье не севере страны погода буде сухой, но с переменной облачностью. Температура воздуха ночью +2…+3, днем незначительно потеплеет до +4…+8 градусов тепла.

В центральных областях 11 ноября день будет облачным, осадки не прогнозируются. Температура воздуха ночью +4…+5 выше нуля, а в дневное время воздух прогреется до +8…+9 градусов.

На западе Украины в воскресенье, 11 ноября, погода будет облачной и без дождей. ночью столбики термометров там покажут +4…+8, днем +8…+15 градусов по шкале Цельсия.

В восточных областях в этот день осадков тоже не ожидается. Температура воздуха ночью опустится до отметок +2…+3, днем на градусниках можно будет увидеть +5…+7.

В южной части страны 11 ноября: облачно с прояснениями, сухо. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +8…+13 градусов.

Ранее мы писали, что синоптик дала прогноз погоды на следующую неделю.

До этого синоптики рассказали украинцам, когда в ноябре ударят морозы.

Напомним, что украинцев из-за глобального изменения климата предупредили о климатических аномалиях и "пропаже" зимы.

Видео: РБК-Украина