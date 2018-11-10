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"Не виключені заморозки": синоптики розповіли про погоду 11 листопада

STYLERЖиття    10.11.2018 - 20:37
Ілюстративне фото (unsplash.com/David Marcu)
Ілюстративне фото (unsplash.com/David Marcu)

У неділю по всій Україні очікується суха і холодна погода, але без опадів

В останній вихідний,11 листопада, в Україні збережеться суха і досить холодна погода, але без дощів і снігу. Про це повідомляє сайт "meteoprog".

"Найхолодніше буде на півночі і сході країни, вночі стовпчики термометрів опустяться до +2 градусів Цельсія. Не виключені заморозки на поверхні ґрунту", – написано в повідомленні.

&quot;Не виключені заморозки&quot;: синоптики розповіли про погоду 11 листопада

Ілюстративне фото (meteoprog.ua)

У неділю на півночі країни погода буде сухою, але з мінливою хмарністю. Температура повітря вночі +2...+3, вдень незначно потеплішає до +4...+8 градусів тепла.

У центральних областях 11 листопада день буде хмарним, опади не прогнозуються. Температура повітря вночі +4...+5 вище нуля, а вдень повітря прогріється до +8...+9 градусів.

На заході України у неділю, 11 листопада, погода буде хмарною і без дощів. вночі стовпчики термометрів там покажуть +4...+8, удень +8...+15 градусів за шкалою Цельсія.

У східних областях у цей день опадів також не очікується. Температура повітря вночі опуститься до позначок +2...+3, вдень на термометрах можна буде побачити +5...+7.

У південній частині країни 11 листопада: хмарно з проясненнями, сухо. Температура повітря вночі +4...+6, вдень +8...+13 градусів.

Раніше ми писали, що синоптик дала прогноз погоди на наступний тиждень.

До цього синоптики розповіли українцям, коли в листопаді вдарять морози.

Нагадаємо, що українців через глобальну зміну клімату попередили про кліматичні аномалії і "зникнення" зими.

Відео: РБК-Україна

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