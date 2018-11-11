Туман, морози і сніг: синоптик уточнила прогноз на неділю

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Синоптик також розповіла, яка погода чекає на українців в понеділок

У неділю, 11 листопада обіцяються тумани по всій Україні, щільна хмарність, сильний вітер, випадання снігу і заморозки. Такий прогноз дала народний синоптик Наталка Діденко у своєму блозі у Facebook.

Синоптик попередила, що випадання снігу очікується в Сумській, Полтавській і Чернігівській областях.

"Чого тільки немає сьогодні в Україні! Тумани. Щільна хмарність. Сніжок подекуди на Сумщині, Полтавщині, Чернігівщині - бузковий колір на першій карті фактичної погоди. Сонце в більшості областей Західної України - фото зі супутника на другій картинці. Сильний вітер на Лівобережжі. Скрізь холодно, багато де — до "мінусів", — пише Діденко.

Вона також спрогнозувала погоду на 12 листопада. Рівень тепла в усіх регіонах істотно знизиться, а на сході можливе випадання снігу.

"У понеділок в Україні очікується холодна вітряна погода з температурою повітря вдень не вище +2+6 градусів. На північному сході та у східних областях близько нуля. На Заході +7+12 градусів. Трохи може політати невеликий сніг на сході, покапати дощем або туман на південно-заході. Проте в цілому - без опадів", — пише синоптик.

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

Діденко уточнила, що в Києві очікується похмура погода.

"У Києві погода буде мотивувати до написання похмурих текстів, безнадійних віршів про нещасливе кохання, "зрадофільстви" і "всепропальстви". Бо як буде хмарно, сиро, вітряно і холодно. Але не забувайте, що буде ще похмуріше, коли листя зовсім впаде з дерев", — пише вона.

Синоптик порадила всім відволіктися від поганої погоди приємними захопленнями.

"Тому відбиваємося від сірого листопадового настрою працею, сортуванням комодів, дрібним ремонтом, яскравими ’вирвиглаз' кольорами шапок, гарячим чаєм гарної якості, чудовим українським кінематографом. Театр можна поки що перенести на грудень, бо дуже якось важко. Окрім оперного. Краще поки що концерти, музеї. Можна згадати, як плести шкарпетки п’ятьма спицями, купити гарбуз і поставити його на робочий стіл, облаштувати на дивані кубло з пледів та подушок, голосно співати, коли нікого нема поруч, читати діда Свирида або щось з вічного, весь час щось придумувати пекти в духовці, ну, й уважно стежити за прогнозами погоди. Листопад від цього не зміниться, але відволіктись можна)", — підсумувала Діденко.

Фото: (pixabay.com)

Скріншот поста облікового запису facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, що у Києві 11 листопада збережеться туман.

Також ми писали, що синоптики розповіли про погоду 11 листопада.

Відео: РБК-Україна