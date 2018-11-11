Справа йде до зими: синоптики розповіли про погоду на наступному тижні

Синоптики опублікували прогнози погодних умов на наступний тиждень з понеділка по п'ятницю. В Україні очікується переважно суха, але холодна погода з незначними потепліннями, варто відзначити, що сильного потепління не буде. Карти погоди були опубліковані на сайті Укргідрометцентру.

Ілюстративне фото (twitter.com symbolbild)

На думку синоптиків, у понеділок, 12 листопада по всій країні встановиться погода без дощів з мінливою хмарністю. Вдень і вночі в східних і північних областях очікуються заморозки. Температура в денний час становитиме -1...-4 градуси, вночі може похолодати до 6 градусів нижче нуля. У центральних і південних регіонах вдень +2...+8 градусів за Цельсієм, вночі температура повітря складе +1...-1 градус. У Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях вдень стовпчики термометрів покажуть +3...+8, вночі: -1...+4 градуси. На решті території Заходу України в понеділок буде найтепліше, там повітря прогріється до +7...+13 градусів.

У вівторок, 13 числа по всій Україні похолодає. Майже у всіх областях температура повітря вдень коливатиметься в межах -2...+4 градусів за шкалою Цельсія. У західних областях буде тепліше всього: +4...+9. Виняток становитимуть Львівська і Закарпатська області, куди похолодання поки не добереться, там вдень на термометрах можна буде побачити +11...+13 градусів тепла. Вночі по всій території країни прогнозується холодна погода. У центральних, північних і південних регіонах похолоднішає від -2 до -7 градусів, на Сході буде ще холодніше: -6...-10 градусів нижче нуля. На території західної України вночі очікується плюсова температура +2...+5 градусів. Цей день пройде скрізь без опадів.

У середу в західних областях пообіцяли опади – пройдуть дощі, а в Чернігівській, Київській, Житомирській і Вінницькій областях можливий ще й мокрий сніг. В інших частинах країни опадів не очікується, але буде хмарно. Вдень на Сході, Півночі, Півдні та у центрі України від 0 до +5 тепла, вночі: від 1 до -7. У західних областях вдень стовпчики термометрів піднімуться до +6...+9 градусів вище нуля, у Закарпатській області, як і раніше, +11...+13, вночі тут повсюдно +1...+5.

15 листопада дощами накриє південні області і частково східні в Донецькій області очікується мокрий сніг. Температура повітря вдень: +2...+9, Вночі: +4...-5.

Останній робочий день, 16 листопада пройде без дощів, скрізь очікується сонячна погода з мінливою хмарністю. Вдень на термометрах можна буде побачити +2...+9 вище нуля, вночі повітря охолоне до +4...-5.

Карти погоди (meteo.gov.ua)

Раніше синоптик дала прогноз погоди на наступний тиждень.

До цього українцям розповіли про погоду в найближчим часом.

Нагадаємо, синоптики розповіли, коли чекати на похолодання

Відео: РБК-Україна