Готуйтеся до заторів на дорогах: українцям розповіли про погоду до кінця тижня

Ілюстративне зображення (фото: Kena Betancur/Getty Images)

У Києві найближчим часом прогнозується хмарна, волога і помірно холодна погода

В Україні продовжиться похолодання, проте різких стрибків і температурних "гойдалок" не передбачається. Про це в четвер, 15 листопада, повідомила народний синоптик Наталка Діденко у своєму блозі на Opinion ua.

У п'ятницю, 16 листопада, в більшості областей переважатиме суха погода, на півдні пройдуть невеликі дощі та мокрий сніг, також у західній частині ймовірні незначні опади.

Мінімальна температура повітря становитиме від +4 градусів на заході до -4 градусів на сході.

Вдень очікується 0-5 градусів тепла.

Синоптик зазначила, що сніг та ожеледь приніс в Україну атмосферний фронт із заходу Європи.

Карта погоди (фото: wxcharts.ua)

На вихідних холодна погода утримається в більшості областей України очікується від невеликих "мінусів" до незначних "плюсів".

В суботу, 17 листопада, опадів не очікується, лише в Криму пройде дощ, а в Приазов'ї - дощ та мокрий сніг.

У неділю, 18 листопада, атмосферний фронт принесе ускладнення погоди в північні, західні області й Вінницьку.

Очікується дощ разом з мокрим снігом. Також прогнозується налипання мокрого снігу, місцями - ожеледиця.

Значна частина центральних областей, схід і південь у вихідні потраплять в область сухої погоди. Температура повітря протягом суботи-неділі істотно не зміниться, вночі 0-5 градусів морозу, вдень 0 + 5 градусів.

У понеділок, 19 листопада, в західних і північних областях складна погода утримається, буде дощ і мокрий сніг, а також очікується ожеледиця.

На решті території України буде переважати суха хмарна погода.

Ілюстративне фото (twitter.com symbolbild)

У вівторок, 20 листопада, будуть опади переважно у вигляді дощу в західній частині, а в східних, північних, центральних і південних регіонах будуть максимальна хмарність та тумани.

Температура повітря далеко від 0 не втече, в нічні години буде до -4 градусів, протягом дня передбачається від 0 до +5 градусів.

У Києві найближчим часом прогнозується хмарна, волога і помірно холодна погода.

Опади у вигляді дощу та мокрого снігу найбільш вірогідні вночі 15 листопада і в неділю, 18 листопада. На дорогах столиці буде слизько.

Перша половина тижня синоптичного комфорту не принесе. 19 листопада пройдуть дощ і мокрий сніг, можлива ожеледь та ожеледиця на дорогах. Надалі істотних опадів не очікується, однак буде хмарно, підвищена вологість повітря і погіршення видимості.

Температура повітря з 19 по 21 листопада в Києві буде коливатися в нинішніх межах, вночі передбачається 0-3 градуси морозу, вдень близько 0 градусів.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Раніше повідомлялося, що синоптики розповіли про погоду на найближчий тиждень.

Також ми писали про те, що синоптики повідомили, коли в Україну прийде зима.

Нагадаємо, що раніше українців через глобальну зміну клімату попередили про погодні аномалії і "зникнення" зими.

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Відео: РБК-Україна