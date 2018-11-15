Готуйтеся до заторів на дорогах: українцям розповіли про погоду до кінця тижня

У Києві найближчим часом прогнозується хмарна, волога і помірно холодна погода
В Україні продовжиться похолодання, проте різких стрибків і температурних "гойдалок" не передбачається. Про це в четвер, 15 листопада, повідомила народний синоптик Наталка Діденко у своєму блозі на Opinion ua.
У п'ятницю, 16 листопада, в більшості областей переважатиме суха погода, на півдні пройдуть невеликі дощі та мокрий сніг, також у західній частині ймовірні незначні опади.
Мінімальна температура повітря становитиме від +4 градусів на заході до -4 градусів на сході.
Вдень очікується 0-5 градусів тепла.
Синоптик зазначила, що сніг та ожеледь приніс в Україну атмосферний фронт із заходу Європи.
Карта погоди (фото: wxcharts.ua)
На вихідних холодна погода утримається в більшості областей України очікується від невеликих "мінусів" до незначних "плюсів".
В суботу, 17 листопада, опадів не очікується, лише в Криму пройде дощ, а в Приазов'ї - дощ та мокрий сніг.
У неділю, 18 листопада, атмосферний фронт принесе ускладнення погоди в північні, західні області й Вінницьку.
Очікується дощ разом з мокрим снігом. Також прогнозується налипання мокрого снігу, місцями - ожеледиця.
Значна частина центральних областей, схід і південь у вихідні потраплять в область сухої погоди. Температура повітря протягом суботи-неділі істотно не зміниться, вночі 0-5 градусів морозу, вдень 0 + 5 градусів.
У понеділок, 19 листопада, в західних і північних областях складна погода утримається, буде дощ і мокрий сніг, а також очікується ожеледиця.
На решті території України буде переважати суха хмарна погода.
Ілюстративне фото (twitter.com symbolbild)
У вівторок, 20 листопада, будуть опади переважно у вигляді дощу в західній частині, а в східних, північних, центральних і південних регіонах будуть максимальна хмарність та тумани.
Температура повітря далеко від 0 не втече, в нічні години буде до -4 градусів, протягом дня передбачається від 0 до +5 градусів.
У Києві найближчим часом прогнозується хмарна, волога і помірно холодна погода.
Опади у вигляді дощу та мокрого снігу найбільш вірогідні вночі 15 листопада і в неділю, 18 листопада. На дорогах столиці буде слизько.
Перша половина тижня синоптичного комфорту не принесе. 19 листопада пройдуть дощ і мокрий сніг, можлива ожеледь та ожеледиця на дорогах. Надалі істотних опадів не очікується, однак буде хмарно, підвищена вологість повітря і погіршення видимості.
Температура повітря з 19 по 21 листопада в Києві буде коливатися в нинішніх межах, вночі передбачається 0-3 градуси морозу, вдень близько 0 градусів.
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Раніше повідомлялося, що синоптики розповіли про погоду на найближчий тиждень.
Також ми писали про те, що синоптики повідомили, коли в Україну прийде зима.
Нагадаємо, що раніше українців через глобальну зміну клімату попередили про погодні аномалії і "зникнення" зими.
Відео: РБК-Україна