Влияние антициклона: синоптик рассказала, где ожидается ухудшение погоды

Фото: Снег в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

В большинстве регионов осадки прекратятся

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала украинцам о том, какая погода будет в пятницу, 16 ноября. Об этом Диденко написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Синоптик предупредила, что на юге Украины будут самые сложные погодные условия.

"Самой сложной завтра, 16 ноября, ожидается погода в южной части Украины. Там пройдет дождь, временами будет выпадать снег, соответственно, вероятное налипание мокрого снега, гололед и на дорогах сложная ситуация. Осадки объединятся с сильным северо-восточным ветром, до штормовых порывов, до 15-20 метров в секунду", - сообщила Диденко.

На остальной территории страны будет без существенных осадков, но очень скользко.

"На остальной территории - влияние антициклона с востока континента. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица!" – предупредила синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Температура воздуха будет колебаться от -5 до +8 градусов.

"Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 0-5 градусов мороза, днем около нуля. Теплее будет в западных областях, ночью 0-4 градуса тепла, днем +3 +8 градусов", - рассказала Диденко.

В Киеве ночью ожидается до -5 градусов, а днем, по прогнозу Диденко, может даже выглянуть солнце.

"В Киеве в пятницу дождя и снега не будет, а будут даже солнечные просветления. Только если туман не помешает и не упрется на весь день. Ближайшей ночью в столице до -4 -5 градусов, завтра днем около нуля. На дорогах скользко!" – предупредила синоптик.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, ранее мы писали о том, что синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине.

А также рассказывали о том, что украинцев предупредили о морозах и снегопадах на этой неделе.

Видео: РБК-Украина