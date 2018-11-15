Вплив антициклону: синоптик розповіла, де очікується погіршення погоди

Фото: Сніг у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

У більшості регіонів опади припиняться

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла українцям про те, яка погода буде у п'ятницю, 16 листопада. Про це Діденко написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Синоптик попередила, що на півдні України будуть найскладніші погодні умови.

"Найскладнішою завтра, 16 листопада, очікується погода в південній частині України. Там пройде дощ, часом випадатиме мокрий сніг, відповідно, ймовірне налипання мокрого снігу, ожеледь і на дорогах складна ситуація. Опади об'єднаються з сильним північно-східним вітром, до штормових поривів, до 15-20 метрів в секунду", - повідомила Діденко.

На решті території країни без істотних опадів, але дуже слизько.

"На решті території - вплив антициклону зі сходу континенту. Без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця!" – попередила синоптик.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Температура повітря коливатиметься від -5 до +8 градусів.

"Температура повітря вночі коливатиметься в межах 0-5 градусів морозу, вдень близько нуля. Найтепліше буде у західних областях, вночі 0-4 градуса тепла, вдень +3 +8 градусів", - розповіла Діденко.

У Києві вночі очікується до -5 градусів, а вдень, за прогнозом Діденко, може навіть виглянути сонце.

"В Києві в п'ятницю дощу і снігу не буде, а будуть навіть сонячні просвітлення. Тільки якщо туман не завадить і не упреться на весь день. Найближчої ночі у столиці до -4 -5 градусів, завтра вдень близько нуля. На дорогах слизько!" – попередила синоптик.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, раніше ми писали про те, що синоптик попередила про погіршення погоди в Україні.

А також розповідали про те, що українців попередили про морози і снігопади на цьому тижні.

Відео: РБК-Україна