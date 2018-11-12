Украинцев предупредили о морозах и снегопадах на этой неделе

Фото: снег в городе (Надежда Ковтан/РБК-Украина)

На выходных, 17 и 18 ноября, в стране местами ожидаются снегопады

В Украине ожидается существенное похолодание в течение недели 12 - 18 ноября. Во многих областях страны начнутся снегопады, передает Погода УНИАН.

В понедельник, 12 ноября, в восточных регионах выпадет снег.

В западных областях температура воздуха в среднем будет составлять около +10 градусов. На остальной части Украины - от -3 до +6 градусов.

Во вторник, 13 ноября, прогнозируется переменная облачность. В Луганской области будет идти снег.

На Западе температура составит около +10 градусов.

В среду, 14 ноября, в Украине местами пройдут дожди и снег.

Иллюстративное фото (twitter.com symbolbild)

Самая теплая погода будет в западных регионах и составит до +9 градусов. В остальных областях температура воздуха будет не выше +7 градусов.

В четверг, 15 ноября, в Украине местами ожидаются осадки. В ночное время столбик термометра будет показывать от -9 до +1 градусов. В дневное время в западных областях будет до +7 градусов.

В пятницу, 16 ноября, практически без осадков. На юге температура воздуха не выше +9 градусов, в остальных регионах будет до +5 градусов.

Фото: коллаж РБК-Украина

На выходных, 17 и 18 ноября, в стране местами ожидаются снегопады.

В субботу ночью холоднее всего будет в восточных и центральных областях до -5 градусов, а на остальной территории от -4 до -1 градусов. Днем температура по стране - от +1 до +4 градусов.

В воскресенье ночью в восточных и центральных областях будет до -5 градусов В дневное время - от +1 до +5 градусов.

Ранее сообщалось, что в Украине с 14 ноября 2018 года ожидается снег. В частности, снег ожидается в Киевской, Черниговской, Житомирской и Винницкой областях.

Также мы писали о том, что синоптики опубликовали прогнозы погодных условий на следующую неделю с понедельника по пятницу.

Напомним, что украинцев из-за глобального изменения климата предупредили о климатических аномалиях и "пропаже" зимы.

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Видео: РБК-Украина