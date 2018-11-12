Українців попередили про морози та снігопади на цьому тижні

На вихідні, 17 і 18 листопада, у країні місцями очікуються снігопади
В Україні очікується істотне похолодання протягом тижня 12 - 18 листопада. У багатьох областях країни розпочнуться снігопади, передає Погода УНІАН.
У понеділок, 12 листопада, в східних регіонах випаде сніг.
У західних областях температура повітря в середньому становитиме близько +10 градусів. На решті частини України - від -3 до +6 градусів.
У вівторок, 13 листопада, прогнозується мінлива хмарність. У Луганській області буде йти сніг.
На Заході температура складе близько +10 градусів.
У середу, 14 листопада, в Україні місцями пройдуть дощі і сніг.
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Найтепліша погода буде у західних регіонах та становитиме до +9 градусів. В інших областях температура повітря не вище +7 градусів.
У четвер, 15 листопада, в Україні місцями очікуються опади. Вночі стовпчик термометра показуватиме від -9 до +1 градусів. У денний час в західних областях до +7 градусів.
У п'ятницю, 16 листопада, практично без опадів. На півдні температура повітря не вище +9 градусів, в інших регіонах буде до +5 градусів.
Фото: колаж РБК-Україна
На вихідні, 17 і 18 листопада, у країні місцями очікуються снігопади.
У суботу вночі найхолодніше буде в східних і центральних областях до 5 градусів, а на решті території від -4 до -1 градусів. Вдень температура по країні - від +1 до +4 градусів.
У неділю вночі в східних і центральних областях буде до -5 градусів В денний час - від +1 до +5 градусів.
Раніше повідомлялося, що в Україні з 14 листопада 2018 року очікується сніг. Зокрема, сніг очікується в Київській, Чернігівській, Житомирській та Вінницькій областях.
Також ми писали про те, що синоптики опублікували прогнози погодних умов на наступний тиждень з понеділка по п'ятницю.
Нагадаємо, що українців через глобальну зміну клімату попередили про кліматичні аномалії і "зникнення" зими.
Відео: РБК-Україна