Українців попередили про морози та снігопади на цьому тижні

Фото: сніг в місті (Ковтан Надія/РБК-Україна)

На вихідні, 17 і 18 листопада, у країні місцями очікуються снігопади

В Україні очікується істотне похолодання протягом тижня 12 - 18 листопада. У багатьох областях країни розпочнуться снігопади, передає Погода УНІАН.

У понеділок, 12 листопада, в східних регіонах випаде сніг.

У західних областях температура повітря в середньому становитиме близько +10 градусів. На решті частини України - від -3 до +6 градусів.

У вівторок, 13 листопада, прогнозується мінлива хмарність. У Луганській області буде йти сніг.

На Заході температура складе близько +10 градусів.

У середу, 14 листопада, в Україні місцями пройдуть дощі і сніг.

Ілюстративне фото (twitter.com symbolbild)

Найтепліша погода буде у західних регіонах та становитиме до +9 градусів. В інших областях температура повітря не вище +7 градусів.

У четвер, 15 листопада, в Україні місцями очікуються опади. Вночі стовпчик термометра показуватиме від -9 до +1 градусів. У денний час в західних областях до +7 градусів.

У п'ятницю, 16 листопада, практично без опадів. На півдні температура повітря не вище +9 градусів, в інших регіонах буде до +5 градусів.

Фото: колаж РБК-Україна

На вихідні, 17 і 18 листопада, у країні місцями очікуються снігопади.

У суботу вночі найхолодніше буде в східних і центральних областях до 5 градусів, а на решті території від -4 до -1 градусів. Вдень температура по країні - від +1 до +4 градусів.

У неділю вночі в східних і центральних областях буде до -5 градусів В денний час - від +1 до +5 градусів.

Раніше повідомлялося, що в Україні з 14 листопада 2018 року очікується сніг. Зокрема, сніг очікується в Київській, Чернігівській, Житомирській та Вінницькій областях.

Також ми писали про те, що синоптики опублікували прогнози погодних умов на наступний тиждень з понеділка по п'ятницю.

Нагадаємо, що українців через глобальну зміну клімату попередили про кліматичні аномалії і "зникнення" зими.

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Відео: РБК-Україна