Ледяной дождь: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине

Фото: Снег в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Дождь и мокрый снег пройдет еще в нескольких регионах Украины

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала украинцам о том, что в четверг, 15 ноября на дорогах Украины ожидается существенное ухудшение погодных условий. Об этом синоптик написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Наталка Диденко предупредила, что 15 ноября снег ожидается в южной части страны, местами – дождь с мокрым снегом.

"15 ноября в западных областях Украины будет идти дождь, местами с мокрым снегом. В южной части. НЕ в областях, а именно части, поскольку в последнее время пишут "в южных областях", забывая указывать Крым, который не является областью, он относится к южной части Украины, вместе с Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областями. Так вот. В южной части Украины завтра ожидаются небольшие дожди, местами даже с мокрым снегом", - сообщила синоптик.

Она отметила, что в ближайшую ночь осадки пройдут на севере и в центральных областях Украины.

"На остальной территории или просто облачно, или немного противной мряки. То есть, без существенных осадков. Правда, ближайшей ночью осадки еще задержатся на севере и в центре - преимущественно мокрый снег, налипание мокрого снега и гололедица на дорогах", - рассказала Диденко.

Температура воздуха в Украине будет колебаться от -5 до +8 градусов.

"Ночью в Украине 0 -5 градусов. Днем 0 + 5 градусов, на западе + 3 + 8 градусов", - написала синоптик и предупредила, что в Киеве снег может перейти в ледяной дождь.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

"В Киеве сегодня еще - снег (на фото), который может переходить затем и в ледяной дождь. Ситуация на дорогах в такую погоду крайне сложная - будьте внимательны. Ближайшей ночью осадки в столице еще удержатся - либо снег, либо переохлажденный дождь, завтра днем притихнет, будет облачно и противно: сыро, скользко, мокро, пасмурно и максимально близко +2 градусов", - сообщила Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, ранее мы писали о том, где в Украине в ближайшее время ждать снег с дождями.

А также рассказывали о том, что украинцев предупредили о морозах и снегопадах на этой неделе.

Видео: РБК-Украина