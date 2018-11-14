Крижаний дощ: синоптик попередила про погіршення погоди в Україні

Фото: Сніг у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Дощ і мокрий сніг пройде ще у декількох регіонах України

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла українцям про те, що в четвер, 15 листопада на дорогах України очікується суттєве погіршення погодних умов. Про це синоптик написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Наталка Діденко попередила, що 15 листопада очікується сніг у південній частині країни, місцями – дощ з мокрим снігом.

"15 листопада в західних областях України буде йти дощ, місцями з мокрим снігом. У південній частині. НЕ в областях, а саме частини, оскільки останнім часом пишуть "в південних областях", забуваючи вказувати Крим, який не є областю, він відноситься до південної частини України, разом з Одеською, Миколаївською, Херсонською та Запорізькою областями. Так ось. У південній частині України завтра очікуються невеликі дощі, місцями навіть з мокрим снігом", - повідомила синоптик.

Вона зазначила, що в найближчу ніч опади пройдуть на півночі та в центральних областях України.

"На решті території або просто хмарно, або трохи противної мряки. Тобто, без істотних опадів. Правда, найближчої ночі опади ще затримаються на півночі та в центрі - переважно мокрий сніг, налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах", - розповіла Діденко.

Температура повітря в Україні коливатиметься від -5 до +8 градусів.

"Вночі в Україні 0 -5 градусів. Вдень 0 + 5 градусів, на заході + 3 + 8 градусів", - написала синоптик і попередила, що в Києві сніг може перейти в крижаний дощ.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

"У Києві сьогодні ще сніг (на фото), який може переходити потім і в крижаний дощ. Ситуація на дорогах в таку погоду вкрай складна - будьте уважні. Найближчої ночі опади у столиці ще втримаються - або сніг, або крижаний дощ, завтра вдень притихне, буде хмарно і противно: мокро, слизько, мокро, похмуро і максимально близько +2 градусів", - повідомила Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, раніше ми писали про те, де в Україні найближчим часом чекати сніг з дощами.

А також розповідали про те, що українців попередили про морози і снігопади на цьому тижні.

Відео: РБК-Україна