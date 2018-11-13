Идет атмосферный фронт: синоптик рассказала, где ждать снег 14 ноября

Иллюстративное фото (pixabay.com)

На востоке ожидается похолодание до -10 градусов

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала украинцам о том, какая погода ждет их в среду, 14 ноября. Об этом синоптик написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Наталка Диденко рассказала, что во многих областях Украины ожидается мокрый снег и гололед.

"14 ноября в Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой областях и в западной части Черкасской области ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. В западной части Украины ожидается преимущественно дождь", - написала синоптик.

Она объяснила, что с такими погодными условиями к нам придет атмосферный фронт и сообщила, что на остальной территории Украины будет без осадков.

"Это к нам таким образом придет атмосферный фронт. На остальной территории - без существенных осадков, так, возможно, туманы, морось. Кстати, сегодня в Приазовье возможен мокрый снег!" - сообщила Диденко.

Она рассказала, что температура воздуха будет колебаться от -10 градусов на востоке до +12 градусов на Закарпатье.

"Ветер в среду будет преобладать юго-восточного направления, порывистый. Ближайшей ночью температура воздуха составит 0-5 градусов мороза, на востоке -4 -10 градусов, завтра днем от 2 мороза до 4 тепла. В западных областях ночью 1 + 4 градуса, днем +4 + 8, на Закарпатье до +12 градусов", - предупредила синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

В столице 14 ноября, по прогнозу Диденко, ожидается дождь, мокрый снег и низкая температура воздуха.

"В Киеве завтра - решительное "нет" летней резине, выезжать на работу лучше раньше обычного, приготовить уже с вечера прочную обувь. Внимание! В столице 14 ноября ожидается дождь и мокрый снег, на дорогах снежный каша и гололеда. Ближайшей ночью в Киеве -2-4 градуса, завтра днем около нуля", - сообщила синоптик и предупредила, что изменение погоды может отразиться на самочувствии.

"Изменение погоды может задеть и наши головы, и сосуды, завтра - небольшая репетиция зимы. Поэтому - внимательно и осторожно!", - добавила Наталка Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, ранее мы писали о том, что синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю.

А также рассказывали о том, что синоптики сообщили, когда в Украину придет зима.

Видео: РБК-Украина