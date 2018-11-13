Йде атмосферний фронт: синоптик розповіла, де чекати сніг 14 листопада

Ілюстративне фото (pixabay.com)

На сході очікується похолодання до -10 градусів

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла українцям про те, яка погода чекає їх у середу, 14 листопада. Про це синоптик написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Наталка Діденко розповіла, що в багатьох областях України очікується мокрий сніг і ожеледь.

"14 листопада у Київській, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій областях та в західній частині Черкаської області очікується мокрий сніг, налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. У західній частині України очікується переважно дощ", - написала синоптик.

Вона пояснила, що з такими погодними умовами до нас прийде атмосферний фронт і повідомила, що на решті території України буде без опадів.

"Це до нас таким чином прийде атмосферний фронт. На решті території - без істотних опадів, так, можливо, тумани, мряка. До речі, сьогодні в Приазов'ї можливий мокрий сніг!" - повідомила Діденко.

Вона розповіла, що температура повітря коливатиметься від -10 градусів на сході до +12 градусів на Закарпатті.

"Вітер в середу переважатиме південно-східного напрямку, поривчастий. Найближчої ночі температура повітря складе 0-5 градусів морозу, на сході -4 -10 градусів, завтра вдень від 2 морозу до 4 тепла. У західних областях вночі +1 + 4 градуси, вдень +4 + 8, на Закарпатті до +12 градусів", - попередила синоптик.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

У столиці 14 листопада, за прогнозом Діденко, очікується дощ, мокрий сніг і низька температура повітря.

"У Києві завтра - рішуче "ні" літній гумі, виїжджати на роботу краще раніше звичайного, приготувати вже з вечора міцне взуття. Увага! У столиці 14 листопада очікується дощ і мокрий сніг, на дорогах снігова каша та слизота. Найближчої ночі у Києві -2-4 градуси, завтра вдень близько нуля", - повідомила синоптик і попередила, що зміна погоди може позначитися на самопочутті.

"Зміна погоди може зачепити і наші голови, і судини, завтра - невелика репетиція зими. Тому уважно і обережно!", - додала Наталка Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, раніше ми писали про те, що синоптики розповіли про погоду на найближчий тиждень.

А також розповідали про те, що синоптики повідомили, коли в Україну прийде зима.

Відео: РБК-Україна