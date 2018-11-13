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Стало известно, где в Украине в ближайшее время ждать снег с дождями

STYLERЖизнь    13.11.2018 - 20:34
Стало известно, где в Украине в ближайшее время ждать снег с дождями
Фото: коллаж РБК-Украина

В среду, 14 ноября, в Киеве снег будет довольно сильным

В Украине в среду, 14 ноября, и четверг, 15 ноября, в шести областях прогнозируют снег с дождями. Снежный покров ожидается высотой до 6 см. Об этом рассказали в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГоСЧС).

В среду в дневное время и в четверг ночью снег с дождем покроет Житомирскую, Винницкую, Киевскую, Черниговскую, Черкасскую и Кировоградскую области.

Местами ожидается налипание мокрого снега и гололед, на дорогах будет гололедица.

Спасатели предупреждают украинцев, что непогода незначительно осложнит движение транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Стало известно, где в Украине в ближайшее время ждать снег с дождямиФото: Снегопад (РБК-Украина)

В среду, 14 ноября, в столице снег будет довольно сильным. Столбик термотерта покажет до 0 градусов в дневное время и до -1 градуса в вечернее. Ветер южный, сила ветра - до 4,8 м/сек.

Ранее сообщалось, что синоптики опубликовали прогнозы погодных условий на следующую неделю с понедельника по пятницу. 

Также мы писали о том, что украинцев ввиду глобального изменения климата предупредили о климатических аномалиях

Напомним, перед этим синоптики предвещали Украине очень слодную погоду зимой - Украину, как и всю Европу, накроют антициклоны, которые будут сменяться буранами

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Видео: РБК-Украина

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