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Стало відомо, де в Україні найближчим часом чекати на сніг із дощами

STYLERЖиття    13.11.2018 - 20:34
Стало відомо, де в Україні найближчим часом чекати на сніг із дощами
Фото: колаж РБК-Україна

У середу, 14 листопада, в Києві сніг буде досить сильним

В Україні у середу, 14 листопада, та четвер, 15 листопада, в шести областях прогнозують сніг з дощами. Сніговий покрив очікується висотою до 6 см. Про це розповіли в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У середу в денний час та у четвер вночі сніг з дощем покриє Житомирську, Вінницьку, Київську, Чернігівську, Черкаську та Кіровоградську області.

Місцями очікується налипання мокрого снігу та ожеледь, на дорогах буде ожеледиця.

Рятувальники попереджають українців, що негода трохи ускладнить рух транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Стало відомо, де в Україні найближчим часом чекати на сніг із дощамиФото: Снігопад (РБК-Україна)

У середу, 14 листопада, в столиці сніг буде досить сильним. Стовпчик термотерта покаже до 0 градусів у денний час і до -1 градуса у вечірній. Вітер південний, сила вітру - до 4,8 м/сек.

Раніше повідомлялося, що синоптики опублікували прогнози погодних умов на наступний тиждень з понеділка по п'ятницю.

Також ми писали про те, що українців зважаючи глобальну зміну клімату попередили про кліматичні аномалії.

Нагадаємо, перед цим синоптики віщували Україні дуже слодную погоду взимку - Україну, як і всю Європу, накриють антициклони, які будуть змінюватися буревіями.

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Відео: РБК-Україна

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