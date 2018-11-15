Гололед в Украине: как правильно передвигаться и не упасть на улице

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Нужно заранее подготовить обувь и правильно перемещаться по скользким улицам

Синоптики отметили, что в Украину пришла настоящая климатическая зима и прогнозируют понижение температуры, снег и гололед. Телеканал ICTV рассказал пешеходам о том, как правильно передвигаться по улицам и при этом не травмироваться во время гололеда.

Сообщается, что нужно правильно подготовить зимнюю обувь для перемещения по скользким улицам, обходить люки и не гулять по льду, находясь в нетрезвом состоянии.

1. Подошвы и каблуки обуви нужно заранее подготовить и сделать их нескользящими. Есть несколько способов: прикрепите на каблуки перед выходом из дома кусок поролона или лейкопластыря; натрите наждачной бумагой подошву перед выходом, а лучше прикрепите ее на подошву; или намажьте подошву клеем Момент и поставьте обувь на песок.

2. При выборе обуви нужно обращать внимание на подошву – она должна быть из микропористой или другой мягкой основы и без больших каблуков.

3. По улицам нужно ходить без спешки и при ходьбе наступать полностью на всю подошву.

4. Не рекомендуется держать руки в карманах, так как это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов.

5. Металлические канализационные люки лучше обходить стороной. Как правило, они покрыты льдом.

6. Во время снегопада и гололеда нельзя перебегать дорогу, так как в зимний период значительно увеличивается тормозной путь автомобиля и падение перед ним может привести к серьезным травмам и даже к гибели.

7. Не стоит совершать прогулки по гололеду в состоянии алкогольного опьянения.

8. Во время перемещения по улицам нужно держаться подальше от домов, поближе к середине тротуара, так как можно стать жертвой сосульки.

9. Если через некоторое время после падения появилась боль в голове, тошнота, боль в суставах, опухоли – нужно немедленно обратиться в травмпункт, так как могут возникнуть осложнения с плохими последствиями.

Фото: fakty.com.ua

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что синоптик рассказала, где ожидается ухудшение погоды.

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Видео: РБК-Украина