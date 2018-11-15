Ожеледь в Україні: як правильно пересуватися і не впасти на вулиці

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Потрібно заздалегідь підготувати взуття і правильно переміщатися по слизьких вулицях

Синоптики відзначили, що в Україну прийшла справжня кліматична зима і прогнозують зниження температури, сніг і ожеледь. Телеканал ICTV розповів пішоходам про те, як правильно пересуватися по вулицях і при цьому не травмуватися під час ожеледиці.

Повідомляється, що треба правильно підготувати зимове взуття для переміщення по слизьких вулицях, обходити люки і не гуляти по льоду, перебуваючи в нетверезому стані.

1. Підошви і каблуки взуття потрібно заздалегідь підготувати і зробити їх нековзними. Є кілька способів: прикріпіть на підбори перед виходом із дому шматок поролону або лейкопластиру; натріть наждачним папером підошву перед виходом, а краще прикріпіть його на підошву; або намажте підошву клеєм Момент та поставте взуття на пісок.

2. При виборі взуття потрібно звертати увагу на підошву – вона повинна бути з мікропористої чи іншої м'якої основи та без великих каблуків.

3. По вулицях потрібно ходити без поспіху і при ходьбі повністю наступати на всю підошву.

4. Не рекомендується тримати руки в кишенях, так як це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів.

5. Металеві каналізаційні люки краще обходити стороною. Як правило, вони покриті льодом.

6. Під час снігопаду та ожеледиці не можна перебігати дорогу, так як в зимовий період значно збільшується гальмівний шлях автомобіля і падіння перед ним може призвести до серйозних травм і навіть до загибелі.

7. Не варто здійснювати прогулянки по ожеледі в стані алкогольного сп'яніння.

8. Під час переміщення по вулицях потрібно триматися подалі від будинків, ближче до середини тротуару, так як можна стати жертвою бурульки.

9. Якщо через деякий час після падіння з'явилася біль у голові, нудота, біль в суглобах, пухлини – потрібно негайно звернутися в травмпункт, так як можуть виникнути ускладнення з поганими наслідками.

Фото: fakty.com.ua

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що синоптик розповіла, де очікується погіршення погоди.

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Відео: РБК-Україна