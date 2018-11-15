Ученые выяснили, как климат влияет на количество преступлений

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Теплой зимой происходит больше преступлений

Специалисты Колорадского университета в Боулдере выяснили, что теплой зимой происходит больше преступлений, чем холодной. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале GeoHealth.

Исследователи изучили данные о 16 тысячи городов США за 1979-2016 годы и обнаружили необычную закономерность: чем теплее выдавалась зима, тем больше происходило преступлений.

Также уточняется, чем более суровые зимы были характерны для региона, тем сильнее возрастало число преступлений в теплые зимы. К слову, температура летом на количество преступлений не влияла.

Исследователи поясняют, чтобы правонарушение произошло, необходимо три условия: мотивированный преступник, цель и отсутствие полицейского, который мог бы пресечь нарушение закона. Выходит, что теплые зимы способствуют совпадению всех этих факторов.

Связь между температурой и количеством преступлений была замечена и до этого. Выдвигалась гипотеза, что температура окружающей среды способна влиять на поведение и уровни агрессии, однако данное исследование предполагает, что дело скорее в том, как температура влияет на повседневную активность.

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Видео: РБК-Украина