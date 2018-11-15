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Вчені з'ясували, як клімат впливає на кількість злочинів

STYLERЖиття    15.11.2018 - 12:45
Вчені з'ясували, як клімат впливає на кількість злочинів
Фото: РБК-Україна

Теплою зимою відбувається більше злочинів

Фахівці Колорадського університету у Боулдері з'ясували, що теплою зимою відбувається більше злочинів, ніж холодною. Відповідне дослідження було опубліковано в журналі GeoHealth.

Дослідники вивчили дані 16 тисячі міст США за 1979-2016 роки і виявили незвичайну закономірність: чим тепліше видавалася зима, тим більше відбувалося злочинів.

Також уточнюється, чим більш суворі зими були характерні для регіону, тим сильніше зростало число злочинів в теплі зими. До речі, температура влітку на кількість злочинів не впливала.

Дослідники пояснюють, щоб правопорушення сталося, необхідно три умови: мотивований злочинець, мета і відсутність поліцейського, який міг би припинити порушення закону. Виходить, що теплі зими сприяють збігу всіх цих факторів.

Зв'язок між температурою і кількістю злочинів був помічений і до цього. Висувалася гіпотеза, що температура навколишнього середовища здатна впливати на поведінку і рівні агресії, однак дане дослідження припускає, що справа радше в тому, як температура впливає на повсякденну активність.

До речі, під Києвом підлітки до смерті побили бездомного. Перехожі натрапили на тіло у лісосмузі на березі місцевого озера.

Раніше ми повідомляли, що у Києві п'яний військовий влаштував аварію.

Нагадаємо, що у Києві викрили вандалів, які закидали камінням людей в електричці.

Відео: РБК-Україна

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