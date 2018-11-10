Пожилая пара живьем похоронила невестку, чтобы забрать детей

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Пенсионеры планировали преступление несколько недель

Пожилые родители бывшего супруга Марсии Миранды 60-летняя Мария Изильда и ее 62-летний муж Фернандо де Оливейра убили свою невестку, чтобы получить опеку над внуками. Причиной зверского убийства стала боязнь бабушки и дедушки больше не увидеть внуков — четырехлетнего мальчика и девятимесячную девочку, которые после развода должны были остаться с мамой. Об этом пишет издание Metro.

41-летняя Марсия Миранда находилась в процессе развода с сыном пожилой пары. Родители ее супруга побоялись, что, если суд оставит внуков с Марсией, они их больше не увидят. Чтоб получить опеку над детьми они решили избавиться от Марсии и разработали подробный план ее убийства.

Свекр и свекровь заманили женщину на встречу под предлогом того, что собираются открыть банковский счет для детей. А также предложили осмотреть дом, который они арендовали якобы для невестки и внуков. В дом, располагавшийся на окраине Сан-Паулу, Марсия с детьми приехала на машине. Когда женщина отвлеклась, пожилые свекр и свекровь ударили ее сзади по голове. Тело женщины в бессознательном состоянии они бросили в заранее вырытую яму глубиной 1,7 метра во внутреннем дворике и сверху залили бетоном. По данным полиции, Марсия была похоронена живьем.

По данным издания, пожилая пара сняла недвижимость за три недели до убийства. Аренда дома была частью плана зверской расправы над невесткой. За несколько дней до преступления они также приобрели необходимые инструменты и строительные материалы.

Фото: место похорон (metro.co.uk)

Когда исчезновение женщины начала расследовать полиция, муж и жена утверждали, что невестку "похитили какие-то преступники на машине". Однако, это противоречило записям камер наблюдения и показаниям свидетелей.

Как говорят знакомые подозреваемых, они обожали детей и мечтали воспитывать их, как своих собственных. Они даже сказали внукам, чтобы те называли их не "бабушкой и дедушкой", а "мамой и папой". По мнению полицейских, отец детей не знал о намерениях родителей и к убийству жены причастен не был.

Напомним, что в Днепре женщина жестоко задушила веревкой свою свекровь.

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