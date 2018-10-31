Появились новые подробности в деле матери из Киева, утопившей своих детей

Видео: YouTube / ТСН

Арестованная за убийство собственных детей воспитательница детского сада Екатерина Бабкина за год до ужасного преступления замкнулась в себе и страдала после развода. Это, как говорится в сюжете ТСН, и могло ее подтолкнуть к жуткому преступлению.

Как рассказали в полиции - ей привиделся конец света.

Отмечается, что знакомые Екатерины во дворе, где она жила, характеризуют ее спокойной и уравновешенной. Кроме того, шокированные соседи объясняют поступок женщины депрессией и психическим состоянием, когда человек не отвечает за свои действия.

"Это вина обоих родителей 100%. Потому что я уже 22 года в браке законном. Развод - это проблема двух", - считают они и добавляют, что муж Денис Бабкин тоже виновен (бывшие супруги переехали в Киев из Крыма).

Скрин: YouTube / ТСН

"Он ее оставил на съемной квартире и двоих детей. Это в сад завести, накормить и еще взял и бросил. Тем более, она не наша. Нет ни друзей, никого", - говорят соседи.

Напомним, что 36-летняя Бабкина утопила своего 5-летнего сына и 6-летнюю дочь в озере в Дарницком районе столицы. В озеро около дома она зашла с детьми за руки и силой держала их под водой до последнего вздоха.

Через сутки она на трассе возле Чернигова рассказала бывшему мужу о содеянном.

Скрин: YouTube / ТСН

Уже в полиции она рассказала, что ей приснился конец света, детей вроде спасала, и себя хотела убить, но духа не хватило.

Также сообщается, что муж бросил семью еще полтора года назад, но женился во второй раз летом. У него уже родился третий ребенок - от новой жены.

Скрин: YouTube / ТСН

Как сообщалось ранее, в США подросток задушил брата и сестру, чтобы спасти "от адских цепей".

Напомним, недавно в Ивано-Франковской области женщина зарезала ножом своего новорожденного ребенка.

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Видео: РБК-Украина