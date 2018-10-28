"Господи, за что": сеть в ужасе о матери из Киева, утопившей своих детей

Коллаж (РБК-Украина)

Отец детей обратился в полицию 27 октября за помощью, его дети пропали

Ужасная новость о том, что женщина из Киева собственноручно утопила своих детей, о пропаже которых заявили в Дарницком районе вчера, 28 октября. Убийцу полицейские задержали сегодня в Чернигове. Об этом сообщил на Facebook "Киев Оперативный".

Вся история началась с того, что отцу пропавших Ани и Даниила позвонил какой-то человек и сообщил о том, что нашел телефон одного из его детей. Мужчина поехал на встречу и забрал мобильный телефон, а после отправился к дому, где жили дети с матерью Екатериной, но двери никто не открыл, и дома никого не оказалось.

На работе женщина, которая работает воспитательницей в детском саду, так и не появлялась и детей она туда тоже не приводила. Известно было лишь то, что преступница отпросила детей с кружка фигурного катаний, сославшись на то, что они заболели.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Узнав все это, мужчина обратился к правоохранителям и для поиска детей задействовали весь личный состав полиции области. Спустя несколько часов Екатерину Владимировну задержали в Чернигове. Мать-убийцу доставили в Киев, и уже там она призналась, что сама утопила детей в одном из озер Дарницкого района. Катерина рассказала, что хотела утопиться и сама, но так и не смогла. Сейчас женщина проходит обследование в больнице на Кирилловской, а тела детей водолазы достали из озера.

Фото: тела утопленных детей (ru.espreso.tv)

Жестокость, с которой было совершено это убийство ни в чем не повинных детей, очень сильно возмутила сеть. Ведь, как такое сделать могла мать с собственными детьми, просто не укладывается в голове. Стоит отметить, что перед тем, как утопить маленьких брата и сестру, Катерина отвела их в кафе, а потом увела на озеро под предлогом, что они идут купаться.

"Господи, за что?!?!? Бедные дети... В голове не укладывается!!! Господи, пусть это будет не правда, пусть это будет её ложь", "Катя работает в нашем саду. Ее дети ходили с моими детьми в группы. Она часто у нас на заменах была! Спокойнее воспитателя я не видела! Над сынишкой Даней она просто тряслась! Деточки всегда чистенькие, ухоженные, она сама всегда приветливая и улыбчивая. Произошло что-то страшное!!! У меня в голове не укладывается то, что я читаю... пусть это будет какой-то страшной ошибкой! Мой разум отказывается в это верить", "Она сказала "дети пошли купаться" В октябре, на улице + 10. У девушки серьезные психические проблемы. Которые могли начаться еще, как послеродовая депрессия. Что в свою очередь могло быть причиной развода. А далее ситуация усугублялась. Но окружающим не было дела. Скрытая депрессия может продолжаться годами и в любой момент "выстрелить" реактивным психозом вот с такими ужасными последствиями. Мы все, общество, виновны в подобных происшествиях", "Какой ужас. В чем виноваты маленькие ангелочки, что такие ужасные муки? Тварь! Детей смогла утопить, а себя - нет!", - написали пользователи в комментариях.

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, в Штатах подросток задушил брата и сестру, чтобы спасти "от адских цепей.

Как сообщалось, недавно в Ивано-Франковской области женщина зарезала ножом своего новорожденного ребенка.

Видео: РБК-Украина