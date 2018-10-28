"Господи, за що": мережа в жаху вiд матері з Києва, що втопила своїх дітей

Колаж (РБК-Україна)

Батько дітей звернувся в поліцію 27 жовтня за допомогою, його діти пропали

Жахлива новина про те, що жінка з Києва власноруч втопила своїх дітей, про зникнення яких заявили в Дарницькому районі вчора, 27 жовтня. Вбивцю поліцейські затримали сьогодні в Чернігові. Про це повідомив на Facebook "Київ Оперативний".

Вся історія почалася з того, що батькові зниклих Ані та Данила подзвонив якийсь чоловік та повідомив про те, що знайшов телефон одного з його дітей. Чоловік поїхав на зустріч і забрав мобільний телефон, а після вирушив до будинку, де жили діти з матір'ю Катериною, але двері ніхто не відчинив, і вдома нікого не виявилося.

На роботі жінка, яка працює вихователькою в дитячому садку, так і не з'являлася і дітей вона туди теж не приводила. Відомо було лише те, що злочинниця випросила дітей з гуртка фігурного катання, пославшись на те, що вони захворіли.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Дізнавшись все це, чоловік звернувся до правоохоронців і для пошуку дітей задіяли весь особовий склад поліції області. Через кілька годин Катерину Володимирівну затримали у Чернігові. Матір-убивцю доставили в Київ, і вже там вона зізналася, що сама втопила дітей в одному з озер Дарницького району. Катерина розповіла, що хотіла втопитися та сама, але так і не змогла. Зараз жінка проходить обстеження в лікарні на Кирилівській, а тіла дітей водолази дістали з озера.

Фото: тіла утоплених дітей (ru.espreso.tv)

Жорстокість, з якою було вчинено вбивство ні в чому не винних дітей, дуже сильно обурила мережу. Адже, як таке зробити могла мати з власними дітьми, просто не вкладається в голові. Варто відзначити, що перед тим, як втопити маленьких брата і сестру, Катерина відвела їх у кафе, а потім відвела на озеро під приводом, що вони йдуть купатися.

"Господи, за що?!?!? Бідні діти... В голові не вкладається!!! Господи, нехай це буде не правда, нехай це буде її брехня", "Катя працює в нашому саду. Її діти ходили з моїми дітьми групи. Вона часто у нас на замінах була! Спокійніше вихователя я не бачила! Над синочком Данин вона просто трусилася! Діточки завжди чистенькі, доглянуті, вона сама завжди привітна й усміхнена. Сталося щось страшне!!! У мене в голові не вкладається те, що я читаю... нехай це буде якоюсь страшною помилкою! Мій розум відмовляється в це вірити", "Вона сказала "діти пішли купатися" В жовтні, на вулиці + 10. У дівчини серйозні психічні проблеми. Які могли початися ще, як післяпологова депресія. Що в свою чергу могло бути причиною розлучення. А далі ситуація погіршувалася. Але оточуючим не було діла. Прихована депресія може тривати роками і в будь-який момент вистрілити реактивним психозом ось з такими жахливими наслідками. Ми всі, суспільство, винні у подібних пригодах", "Який жах. У чому винні маленькі янголята, що такі жахливі муки? Тварюка! Дітей змогла втопити, а себе - ні!", - написали користувачі в коментарях.

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, в Штатах підліток задушив сестру і брата, щоб врятувати від пекельних кіл.

Як повідомлялося, нещодавно в Івано-Франківській області жінка зарізала ножем свого новонародженої дитини.

Відео: РБК-Україна