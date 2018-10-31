З'явилися нові подробиці у справі матері з Києва, яка втопила власних дітей

Відео: YouTube / ТСН

Арештована за вбивство власних дітей вихователька дитячого садка Катерина Бабкіна за рік до жахливого злочину замкнулася в собі та страждала після розлучення. Це, як йдеться в сюжеті ТСН, і могло підштовхнути її до страшного злочину.

Як розповіли в поліції - їй привидівся кінець світу.

Зазначається, що знайомі Катерини у дворі, де вона жила, характеризують її спокійною та врівноваженою. Крім того, шоковані сусіди пояснюють вчинок жінки депресією і психічним станом, коли людина не відповідає за свої дії.

"Це провина обох батьків 100%. Тому що я вже 22 роки в законному шлюбі. Розлучення - це проблема двох", - вважають вони і додають, що чоловік Денис Бабкін теж винен (колишнє подружжя переїхало до Києва з Криму).

Фото: Катерина Бабкіна (скріншот з відео)

"Він її залишив на орендованій квартирі та двох дітей. Це в сад завести, нагодувати та ще взяв і покинув. Тим більше, вона не наша. Немає ні друзів, нікого", - кажуть сусіди.

Нагадаємо, що 36-річна Бабкіна втопила свого 5-річного сина і 6-річну доньку у озері у Дарницькому районі столиці. В озеро біля будинку вона зайшла з дітьми за руки і силою тримала їх під водою до останнього подиху.

Через добу вона на трасі біля Чернігова розповіла колишньому чоловіку про скоєне.

Вже в поліції вона розповіла, що їй наснився кінець світу, дітей начебто рятувала, і хотіла вбити себе, але духу не вистачило.

Також повідомляється, що чоловік покинув сім'ю ще півтора року тому, але одружився вдруге влітку. У нього вже народилася третя дитина - від нової дружини.

Як повідомлялося раніше, у США підліток задушив брата і сестру, щоб врятувати від пекельних кіл".

Нагадаємо, нещодавно в Івано-Франківській області жінка зарізала ножем своєї новонародженої дитини.

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Відео: РБК-Україна