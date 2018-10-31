ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

З'явилися нові подробиці у справі матері з Києва, яка втопила власних дітей

STYLERПодії    31.10.2018 - 08:39

Відео: YouTube / ТСН

Арештована за вбивство власних дітей вихователька дитячого садка Катерина Бабкіна за рік до жахливого злочину замкнулася в собі та страждала після розлучення. Це, як йдеться в сюжеті ТСН, і могло підштовхнути її до страшного злочину.

Як розповіли в поліції - їй привидівся кінець світу.

Зазначається, що знайомі Катерини у дворі, де вона жила, характеризують її спокійною та врівноваженою. Крім того, шоковані сусіди пояснюють вчинок жінки депресією і психічним станом, коли людина не відповідає за свої дії.

"Це провина обох батьків 100%. Тому що я вже 22 роки в законному шлюбі. Розлучення - це проблема двох", - вважають вони і додають, що чоловік Денис Бабкін теж винен (колишнє подружжя переїхало до Києва з Криму).

З'явилися нові подробиці у справі матері з Києва, яка втопила власних дітейФото: Катерина Бабкіна (скріншот з відео)

"Він її залишив на орендованій квартирі та двох дітей. Це в сад завести, нагодувати та ще взяв і покинув. Тим більше, вона не наша. Немає ні друзів, нікого", - кажуть сусіди.

Нагадаємо, що 36-річна Бабкіна втопила свого 5-річного сина і 6-річну доньку у озері у Дарницькому районі столиці. В озеро біля будинку вона зайшла з дітьми за руки і силою тримала їх під водою до останнього подиху.

Через добу вона на трасі біля Чернігова розповіла колишньому чоловіку про скоєне.

Вже в поліції вона розповіла, що їй наснився кінець світу, дітей начебто рятувала, і хотіла вбити себе, але духу не вистачило.

Також повідомляється, що чоловік покинув сім'ю ще півтора року тому, але одружився вдруге влітку. У нього вже народилася третя дитина - від нової дружини.

Як повідомлялося раніше, у США підліток задушив брата і сестру, щоб врятувати від пекельних кіл".

Нагадаємо, нещодавно в Івано-Франківській області жінка зарізала ножем своєї новонародженої дитини.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна

Новини України инцидентразводВбивство
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся