Літня пара живцем поховала невістку, щоб забрати дітей

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Пенсіонери планували злочин кілька тижнів

Літні батьки колишнього чоловіка Марсії Міранди 60-річна Марія Ізільда та її 62-річний чоловік Фернандо де Олівейра вбили свою невістку, щоб отримати опіку над онуками. Причиною звірячого вбивства стала боязнь пенсіонерів більше не побачити онуків — чотирирічного хлопчика та дев'ятимісячну дівчинку, які після розлучення повинні були залишитися з мамою. Про це пише видання Metro.

41-річна Марсія Міранда перебувала в процесі розлучення з сином літньої пари. Батьки її чоловіка побоялися, що, якщо суд залишить онуків з Марсією, вони їх більше не побачать. Щоб отримати опіку над дітьми вони вирішили позбутися Марсії і розробили детальний план її вбивства.

Свекор і свекруха заманили жінку на зустріч під приводом того, що збираються відкрити банківський рахунок для дітей. А також запропонували оглянути будинок, який вони орендували нібито для невістки та онуків. В будинок, що розташовувався на околиці Сан-Паулу, Марсія з дітьми приїхала на машині. Коли жінка відволіклася, літні свекор і свекруха вдарили її ззаду по голові. Тіло жінки в непритомному стані вони кинули в заздалегідь вириту яму глибиною 1,7 метра у внутрішньому дворику і зверху залили бетоном. За даними поліції, Марсія була похована живцем.

Видання повідомляє, що літня пара зняла нерухомість за три тижні до вбивства. Оренда будинку була частиною плану звірячої розправи над невісткою. За кілька днів до злочину вони також придбали необхідні інструменти та будівельні матеріали.

Фото: місце поховання (metro.co.uk)

Коли зникнення жінки почала розслідувати поліція, чоловік і дружина стверджували, що невістку "викрали якісь злочинці на машині". Однак, це суперечило записам камер спостереження і показанням свідків.

Як кажуть знайомі підозрюваних, вони обожнювали дітей і мріяли виховувати їх, як своїх власних. Вони навіть сказали онукам, щоб ті називали їх не "бабусею і дідусем", а "мамою і татом". На думку поліцейських, батько дітей не знав про наміри батьків і до вбивства дружини причетний не був.

Нагадаємо, що в Дніпрі жінка жорстоко задушила мотузкою свою свекруху.

Також ми писали, що пенсіонер з Київської області намагався вбити невістку і онука.