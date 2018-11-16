Українців попередили про суттєве ускладнення погоди на наступному тижні

Фото: колаж РБК-Україна

21 та 22 листопада в Україну суттєво похолодає і посилиться вітер

В Україні наступного тижня очікується істотне погіршення погоди - сильні вітри і опади. Про це у п'ятницю, 16 листопада, повідомила народний синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Зазначається, що через циклон з південного заходу в Україні у середу, 21 листопада, та у четвер, 22 листопада, прогнозується потужні пориви вітру.

Ілюстративне зображення (Фото: РБК-Україна)

"Уважно. У наступні середу-четвер, 21-22 листопада, в Україну прийде істотне ускладнення погоди. Циклон з північного заходу. Сильні опади, сильний вітер", - йдеться у публікації.

Скрін: facebook.com/tala.didenko

Також синоптик нагадала, що 19 листопада відзначається День української гідрометслужби.

Додамо, що перед ускладненням погодних умов у середу та четвер в Україні на початку наступного тижня у понеділок, 19 листопада, складна погода буде у західних та північних областях очікується дощ і мокрий сніг, а також очікується ожеледиця. На решті території України переважатиме суха хмарна погода. У вівторок, 20 листопада, будуть опади переважно у вигляді дощу в західній частині, а в східних, північних, центральних і південних регіонах будуть максимальна хмарність та тумани.

Температура повітря далеко від 0 не втече, в нічні години буде до -4 градусів, протягом дня передбачається від 0 до +5 градусів.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Наталка Діденко розповіла, яка погода чекає українців на початку наступного тижня.

Також ми писали про те, що синоптики повідомили, коли в Україну прийде зима.

Як повідомлялося раніше, в Україні в суботу, 17 листопада, збережеться помірно холодна погода, очікуються опади у вигляді снігу і дощів.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна