Мороз в ноябре: украинцев предупредили о резком похолодании

Иллюстративное фото (Kena Betancur/Getty Images)

Николай Кульбида озвучил прогноз погоды на конец ноября 2018 и начало зимы

В конце ноября 2018 погода в Украине кардинально изменится, а температура упадет до 15 градусов мороза. Об этом рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

В эфире телеканала "Прямий" эксперт заявил, что с 24-25 ноября следует ожидать существенного снижения температурного режима.

"К концу месяца она составит в ночные часы от -10 до -15 градусов", - отметил Кульбида.

Николай Кульбида (фото: facebook.com/MNSZhytomyr)

Также он рассказал о большой вероятности того, что зима будет теплой.

"Средняя температура зимнего периода будет выше нормы на 2-3 градуса", - сказал директор Укргидрометцентра.

Однако, по словам Кульбиды, это не означает, что не будет периодов похолодания.

"Они обязательно будут и могут быть достаточно жесткими", - резюмировал он.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Напомним, ранее заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометинститута Вера Балабух рассказала о том, какой будет погода зимой.

Также мы писали о том, что Деркач сделал прогноз погоды на декабрь 2018 года. По словам специалиста, первый месяц зимы не принесет длительных холодов, а в конце года уже традиционно потеплеет.

Видео: РБК-Украина