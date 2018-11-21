Мороз в ноябре: украинцев предупредили о резком похолодании

Николай Кульбида озвучил прогноз погоды на конец ноября 2018 и начало зимы
В конце ноября 2018 погода в Украине кардинально изменится, а температура упадет до 15 градусов мороза. Об этом рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.
В эфире телеканала "Прямий" эксперт заявил, что с 24-25 ноября следует ожидать существенного снижения температурного режима.
"К концу месяца она составит в ночные часы от -10 до -15 градусов", - отметил Кульбида.
Николай Кульбида (фото: facebook.com/MNSZhytomyr)
Также он рассказал о большой вероятности того, что зима будет теплой.
"Средняя температура зимнего периода будет выше нормы на 2-3 градуса", - сказал директор Укргидрометцентра.
Однако, по словам Кульбиды, это не означает, что не будет периодов похолодания.
"Они обязательно будут и могут быть достаточно жесткими", - резюмировал он.
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Напомним, ранее заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометинститута Вера Балабух рассказала о том, какой будет погода зимой.
Также мы писали о том, что Деркач сделал прогноз погоды на декабрь 2018 года. По словам специалиста, первый месяц зимы не принесет длительных холодов, а в конце года уже традиционно потеплеет.
Видео: РБК-Украина