Прогноз погоди на зиму: чого чекати українцям

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Українці мають всі шанси порадіти рясному снігопаду у Новорічну ніч

Наприкінці листопада прийдуть заморозки у північно-східні та західні області України. Інші регіони, в тому числі й Київ, у цей час теплом погода теж не буде балувати.

Однак, як пише сайт 2019.pp.ua, після різких, але невеликих морозів, слід чекати відлиги до двох тижнів поспіль. Тому експерти кажуть, що початок грудня буде відносно теплим.

Та незважаючи на плюсові температури повітря вночі в грудні у всіх регіонах, за винятком півдня, очікуються невеликі заморозки, що разом з опадами здатне призводити до короткочасної ожеледиці. Таке чергування тепла і морозів триватиме майже до кінця місяця, але на свята очікуються рясні снігопади і невелике похолодання.

Ілюстративне фото (УНІАН)

Однак до кінця січня-початку лютого суворі арктичні маси доберуться і до України.

"Слідом за усіма країнами Європи на короткий термін ми випробуємо критичні значення морозів. Аж до -30 градусів. Як тільки вони минуть, на країну знову впадуть аномальні хуртовини - особливо лютувати вони будуть на заході і в центральній частині країни", - йдеться у матеріалі.

Холоди не відпустять Україну "аж до двадцятих чисел березня". За словами синоптиків, буде холодно, але малосніжно.

Раніше ми писали про те, що наприкінці листопада 2018 погода в Україні має кардинально змінитися, а температура, за словами директора Українського гідрометцентру Миколи Кульбіди, впаде до 15 градусів морозу.

Крім того, відомий синоптик Леонід Горбань розповів, що справжня сніжна зима прийде в Україну після Нового року - з 15 січня.

Відео: РБК-Україна