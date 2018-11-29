"Морозяка": синоптик предупредила о значительном понижении температуры

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

В некоторых регионах температура опустится до -18 градусов

Народный синоптик Наталка Диденко предупредила о сильном похолодании в ближайшие дни. В некоторых регионах температура опустится до -15 -18 градусов. Об этом синоптик написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Наталка Диденко сообщила о том, что ноябрь в Украине закончится сильными морозами. Она порекомендовала жителям страны утепляться.

"Ноябрь заканчивается морозякой. Ночь 30-го ноября обещает врезать -9 -15 градусов, а при прояснении и до -18 градусов. Хотя осадков не будет, снег не собьет запала арктической воздушной массы, поэтому днем в приоритете будут толстые пуховики, лыжные ботинки, шапки с баламбонами, рукавицы-неперчатки, шарф аж под глаза. Короче говоря, в течение дня -5 -11 градусов", - сообщила Диденко.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Она рассказала, что осадки возможны только в Крыму, а в Киеве будет сухо, но очень холодно.

"Осадки с сильным ветром вероятны в Крыму. В Киеве завтра сухо и морозно. Ночью -10 -12, в окрестностях ниже, днем -6 -8 градусов. Хоть какая-то радость - вероятное завтра солнце в столице", - написала синоптик и сообщила, что декабрь в Украину придет со снегом.

"Декабрь придет с снегом - все зимний месяц. Но об этом уже - завтра. Одевайтесь теплее и пересматривайте на работе июльские фотки", - отметила Наталка Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, ранее мы сообщали о том, что синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни.

А также писали о том, что синоптики рассказали, какой будет погода в декабре.

Видео: РБК-Украина