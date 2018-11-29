"Морозяка": синоптик попередила про значне зниження температури

Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

У деяких регіонах температура опуститься до -18 градусів

Народний синоптик Наталка Діденко попередила про сильне похолодання в найближчі дні. У деяких регіонах температура опуститься до -15 -18 градусів. Про це синоптик написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Наталка Діденко повідомила про те, що листопад в Україні закінчиться сильними морозами. Вона порекомендувала жителям країни утеплятися.

"Листопад закінчується морозякой. Ніч 30-го листопада обіцяє врізати -9 -15 градусів, а при проясненні і до -18 градусів. Хоча опадів не буде, сніг не зіб'є запалу арктичної повітряної маси, тому вдень у пріоритеті будуть товсті пуховики, лижні черевики, шапки з баламбонами, рукавиці-неперчатки, шалик аж під очі. Коротше кажучи, протягом дня -5 -11 градусів", - повідомила Діденко.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Вона розповіла, що опади можливі лише в Криму, а в Києві буде сухо, але дуже холодно.

"Опади з сильним вітром ймовірні в Криму. У Києві завтра сухо і морозно. Вночі -10 -12, в околицях нижче, вдень -6 -8 градусів. Хоч якась радість - ймовірне завтра сонце в столиці", - написала синоптик і повідомила, що грудень в Україну прийде зі снігом.

"Грудень прийде з снігом - все ж зимовий місяць. Але про це вже завтра. Одягайтеся тепліше і переглядайте на роботі липневі фотки", - зазначила Наталка Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, раніше ми повідомляли про те, що синоптик розповіла про погоду в найближчі дні.

А також писали про те, що синоптики розповіли, якою буде погода в грудні.

Відео: РБК-Україна