Температурные качели: синоптики рассказали, какой будет погода в декабре

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Эксперты прояснили, какую погоду стоит ожидать украинцам в первый месяц зимы

По прогнозам украинских синоптиков, настоящая зима в Украину придет не раньше 16 января 2019 года. Поэтому в декабре потепления будет сменятся легкими заморозками и наоборот.

Начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык рассказал "Фактам", что уже в конце ноября во многих областях страны сохранится переменная облачность и холодная погода, в том числе и на Киевщине.

"Дневная температура будет колебаться от 3 до 8 градусов мороза, а по ночам ожидается минус 10—15. Очень холодно в эти дни будет на западе страны, особенно в Карпатах, где по ночам ожидается от 15 до 20 градусов мороза, а днем — минус 10. На юге Украины будет теплее: в светлое время суток — 1—6 градусов мороза, ночью — от 5 до 10 со знаком минус. Впрочем, уже 30 ноября на юге начнется потепление", - поделился Билык и рассказал о погоде в декабре:

"Как я и говорил, погода начнет меняться в последний день ноября — с южных областей. Уже 1 декабря потепление дойдет до севера страны. Температура повысится на 3—5 градусов. Вместе с тем в Украину придет снег, который в первые два дня декабря ожидается по всей стране, кроме запада. 3 декабря осадки прекратятся, но будет еще холодно. А вот с 4 декабря, начиная с запада, в Украине потеплеет: ожидается дневная температура около 0, а ночная — от 0 до минус 5".

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

Такой же прогноз на первый месяц зимы дал и народный синоптик Владимир Деркач. Правда, по его словам, к концу первой декады декабря стоит ожидать похолодания на пару дней.

"Вторая десятидневка декабря в Украине начнется с потепления, которое продлится аж до 20 числа. При этом повышение температуры будет сопровождаться небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега. Третья декада первого зимнего месяца начнется с резкого снижения температуры. Но оно будет непродолжительным, на смену придет потепление. Сильного мороза не будет до конца 2018 года", - говорит Деркач.

О температурных качелях, которые ожидаются в Украине в декабре, рассказал и народный синоптик Леонид Горбань:

"Из-за того что незначительные похолодания будут сменяться потеплением, настоящей зимы в декабре ожидать не стоит. Снег выпадет в последних числах декабря и пролежит до первых дней января 2019 года. Затем он начнет таять, поскольку в первой половине января также ожидаются температурные скачки от морозов до потепления. Нормальная зима в Украину, по моим расчетам, придет не раньше 16 января".

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Напомним, что в конце ноября 2018 погода в Украине кардинально измениться, а температура упадет до 15 градусов мороза.

Кроме того, известный синоптик Леонид Горбань рассказал, что настоящая снежная зима придет в Украину после Нового года - с 15 января.

Видео: РБК-Украина