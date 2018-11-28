Украинцам рассказали, как избежать травм в гололед

Видео: YouTube/Управління ДСНС у Черкаській області
Синоптики предупреждают о гололеде в стране в ближайшие дни. Украинцам следует соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания на улице.
Чтобы избежать травм во время гололеда, в ГСЧС советуют учитывать несколько простых рекомендаций.
Также спасатели обратились к водителям.
"Следует помнить, что во время гололеда на дорожном покрытии увеличивается тормозной путь, поэтому необходимо выбирать безопасный скоростной режим, учитывать интенсивность движения, а также особенности и состояние транспортного средства", - отметили в ГСЧС.
Кроме того, следует обращать особое внимание на движение по эстакадам, мостах и путепроводах, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.
Напомним, что в конце ноября 2018 погода в Украине кардинально измениться, а температура упадет до 15 градусов мороза.
Кроме того, известный синоптик Леонид Горбань рассказал, что настоящая снежная зима придет в Украину после Нового года - с 15 января.
Видео: РБК-Украина