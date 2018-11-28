Украинцам рассказали, как избежать травм в гололед

Видео: YouTube/Управління ДСНС у Черкаській області

Синоптики предупреждают о гололеде в стране в ближайшие дни. Украинцам следует соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания на улице.

Чтобы избежать травм во время гололеда, в ГСЧС советуют учитывать несколько простых рекомендаций.

Правильно выбирайте зимнюю обувь - она должно иметь глубокий протекторный рисунок на подошве.

Ходите медленно, ноги нужно слегка расслабить в коленях.

Не держите руки в карманах - это увеличивает возможность не только падения, но и получения тяжелых травм, особенно переломов.

Ступая на лед, максимальную нагрузку делайте не на пятку, а на носок.

Не перебегайте проезжую часть дороги - во время гололеда увеличивается тормозной путь машины, и падение перед авто может привести к серьезным травмам.

Также спасатели обратились к водителям.

"Следует помнить, что во время гололеда на дорожном покрытии увеличивается тормозной путь, поэтому необходимо выбирать безопасный скоростной режим, учитывать интенсивность движения, а также особенности и состояние транспортного средства", - отметили в ГСЧС.

Кроме того, следует обращать особое внимание на движение по эстакадам, мостах и ​​путепроводах, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.

Напомним, что в конце ноября 2018 погода в Украине кардинально измениться, а температура упадет до 15 градусов мороза.

Кроме того, известный синоптик Леонид Горбань рассказал, что настоящая снежная зима придет в Украину после Нового года - с 15 января.

Видео: РБК-Украина