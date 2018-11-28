Українцям розповіли, як уникнути травм в ожеледицю

Відео: YouTube/Управління ДСНС у Черкаській області

Синоптики попереджають про ожеледицю в країні у найближчі дні. Українцям слід дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування на вулиці.

Щоб уникнути травм під час ожеледиці, у ДСНС радять враховувати кілька простих рекомендацій.

Правильно вибирайте зимове взуття - воно повинне мати глибокий протекторний малюнок на підошві.

Ходіть повільно, ноги потрібно злегка розслабити в колінах.

Не тримайте руки в кишенях - це збільшує можливість не тільки падіння, але й отримання тяжких травм, особливо переломів.

Ступаючи на лід, максимальне навантаження робіть не на п'яту, а на носок.

Не перебігайте проїжджу частину дороги - під час ожеледиці збільшується гальмівний шлях машини, і падіння перед авто може призвести до серйозних травм.

Також рятувальники звернулися до водіїв.

"Треба пам'ятати, що під час ожеледі на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, тому необхідно обирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості та стан транспортного засобу", - зазначили в ДСНС.

Крім того, слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірно виникнення ожеледі.

Нагадаємо, що наприкінці листопада 2018 погода в Україні кардинально змінитися, а температура впаде до 15 градусів морозу.

Крім того, відомий синоптик Леонід Горбань розповів, що справжня сніжна зима прийде в Україну після Нового року - з 15 січня.

Відео: РБК-Україна