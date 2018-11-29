Температурні гойдалки: синоптики розповіли, якою буде погода в грудні

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Експерти прояснили, яку погоду варто очікувати українцям у перший місяць зими

За прогнозами українських синоптиків, справжня зима в Україну прийде не раніше 16 січня 2019 року. Тому в грудні потепління буде зміняться легкими заморозками і навпаки.

Начальник відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Владислав Білик розповів "Фактам", що вже в кінці листопада в багатьох областях країни утримається мінлива хмарність і холодна погода, в тому числі й на Київщині.

"Денна температура коливатиметься від 3 до 8 градусів морозу, а вночі очікується мінус 10-15. Дуже холодно в ці дні буде на заході країни, особливо в Карпатах, де вночі очікується від 15 до 20 градусів морозу, а вдень — мінус 10. На півдні України буде тепліше: у світлий час доби — 1-6 градусів морозу, вночі — від 5 до 10 зі знаком мінус. Втім, вже 30 листопада на півдні почнеться потепління", - поділився Білик і розповів про погоду у грудні:

"Як я і говорив, погода почне змінюватися в останній день листопада — з південних областей. Вже 1 грудня потепління дійде до півночі країни. Температура підвищиться на 3-5 градусів. Разом з тим в Україну прийде сніг, який в перші два дні грудня очікується по всій країні, крім заходу. 3 грудня опади припиняться, але буде ще холодно. А от з 4 грудня, починаючи з заходу, в Україні потеплішає: очікується денна температура близько 0, а нічна — від 0 до мінус 5".

Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

Такий же прогноз на перший місяць зими дав і народний синоптик Володимир Деркач. Правда, за його словами, до кінця першої декади грудня варто чекати похолодання на пару днів.

"Друга десятиденка грудня в Україні почнеться потепління, яке триватиме аж до 20 числа. При цьому підвищення температури супроводжуватиметься опадами у вигляді дощу і мокрого снігу. Третя декада першого зимового місяця розпочнеться з різкого зниження температури. Але воно буде нетривалим, на зміну прийде потепління. Сильного морозу не буде до кінця 2018 року", - говорить Деркач.

Про температурні гойдалках, які очікуються в Україні в грудні, розповів і народний синоптик Леонід Горбань:

"З-за того що незначне похолодання будуть змінюватися потеплінням, цієї зими у грудні очікувати не варто. Сніг випаде в останніх числах грудня і пролежить до перших днів січня 2019 року. Потім він почне танути, оскільки в першій половині січня також очікуються температурні скачки від морозів до потепління. Нормальна зима в Україну, за моїми розрахунками, прийде не раніше 16 січня".

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Нагадаємо, що наприкінці листопада 2018 погода в Україні кардинально змінитися, а температура впаде до 15 градусів морозу.

Крім того, відомий синоптик Леонід Горбань розповів, що справжня сніжна зима прийде в Україну після Нового року - з 15 січня.

Відео: РБК-Україна