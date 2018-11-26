В Киеве со среды усилится мороз

Фото: Погода (Виталий Носач, РБК-Украина)

В некоторых областях ожидается гололед

Народный синоптик Наталка Диденко предупредила украинцев об ухудшении погодных условий в ближайшие дни. Об этом синоптик написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Наталка Диденко сообщила, что понедельник, 26 ноября в Украине начался с дождя, гололеда и опасных дорог.

"Украинский понедельник начался со снежной противной каши, дождя, опасных дорог и скользких тротуаров и планирует перетянуть с собой это во вторник. На прогностической карте видно, где снег, где дождь завтра в Украине. Сиреневый цвет – снег, синий - дождь", - написала Диденко.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Она отметила, что в стране ожидается сильный температурный контраст.

"Серьезный температурный контраст ожидается, от -3 градусов на севере до +10 градусов на юге", - сообщила синоптик.

Она отметила, что днем осадки переместятся, а потом прекратятся.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

"Правда, днем осадки с севера и запада сдвинутся, постепенно прекратятся", - добавила Диденко и предупредила, что в среду ожидается усиление морозов в столице.

"В Киеве сами видите, что, а завтра днем осадки из столицы уйдут. Со среды в Киеве усиление мороза", - сообщила синоптик.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик предупредила о сложных погодных условиях.

А также рассказывали о том, что синоптики пообещали ухудшение погоды в начале следующей недели.

Видео: РБК-Украина