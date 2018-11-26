Мокрый снег и гололед: прогноз погоды в Киеве на 26 ноября

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Синоптики рассказали о погоде в столице в понедельник

По прогнозам Укргидрометцентра, в понедельник, 26 ноября, в Киеве ожидается мокрый снег и гололед. Туман, видимость 200-500 метров.

Синоптики передают осложнение погодных условия. Столбик термометра будет держаться в районе 0 градусов. В течение всего дня небо в столице будет скрыто за облаками.

Сочетание мокрого снега и минусовой температуры может привести к гололеду на улицах столицы.

Скриншот: meteo.gov.ua

В народном календаре 26 ноября почитается как день Иоанна Златоуста. Говорили, что на Златоуста все останавливается в росте – природа замирает, и это лишний раз напоминает людям о наступлении зимы. Как правило, в этот день всегда холодно. Кстати, именно сейчас в стародавние времена холопы могли официально перейти от одного хозяина к другому, и эта традиция существовала достаточно долго до тех пор, пока не была отменена Иваном Грозным. Говорят, что зима с этого дня устанавливает свои порядки. Очень важно было завершить все работы в полях и на огородах, чтобы земля отдыхала до весны.

Ранее стало известно, что в Киеве закроют въезд для грузовиков в связи с непогодой.

Как уже мы писали, что синоптик предупредила о сложных погодных условиях.

Также синоптики пообещали ухудшение погоды в начале недели.

Видео: РБК-Украина