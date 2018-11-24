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Синоптики пообещали ухудшение погоды в начале следующей недели

STYLERЖизнь    24.11.2018 - 20:51
Синоптики пообещали ухудшение погоды в начале следующей недели
Фото: Снег (РБК-Украина)

Ожидаются мощные снегопады. Снежный покров в некоторых областях вырастет до 15 см

Синоптики украинского гидрометцентра предупредили о сильном ухудшении погоды в начале следующей недели.  26-27 ноября в 15 областях Украины ожидаются сильные осадки. Об этом сообщает сайт Укргидрометцентра.

Непогода со снегом придет вследствие влияния циклона днем в понедельник, 26 ноября и продлится в течение суток до конца 27 ноября во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, на юге Тернопольской, Хмельницкой, на севере Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской. Там ожидается мощный снегопад и мокрый снег, в целом синоптики обещают прирост снежного покрова до 8-15 см.

Синоптики пообещали ухудшение погоды в начале следующей недели

Иллюстративное фото (УНИАН)

Водителям следует быть предельно внимательными, так как на дорогах гололедица, а в отдельных районах будет налипание мокрого снега и образование гололеда.

На сайте гидрометцентра предупреждают, что погодные условия могут поспособствовать ухудшению движения транспорта на автотрассах в вышеперечисленных областях.

Ранее народный синоптик дала прогноз погоды на начало недели.

Также мы писали, что синоптики рассказали, где в Украине ожидать сильные заморозки.

Видео: (video.rbc.ua)

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